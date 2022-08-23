VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
AB ve NATO'dan Ukrayna'ya destek mesajı
Kanser ve kalp hastalığı için önleyici DNA taraması dünyada ilk kez uygulamaya geçti
Japonya, Rusya'ya karşı yaptırımlarını sürdürecek
James Webb Uzay Teleskobu'nun Jüpiter görüntüleri yayınlandı
"Ukrayna'nın toprak bütünlüğü küresel güvenlik ve istikrar bakımından kritik öneme sahiptir"
"Altılı masa diye bir masa var, sürekli kuruluyor, toplanıyorlar, toplanıyorlar, dağılıyor"
TMO mısır alımlarına ilişkin detayları belirledi
Havalimanından yapılan toplu taşıma hizmetlerine ilişkin düzenleme
"İstanbul'da geliri 16 bin, diğer illerde 14 bin liranın altında olanlar yeni konut projesine başvur...
Pakistan'da eski Başbakan Han, tehdit suçlamalarıyla ilgili mahkemeye çağrıldı
Yeni nesil savaşın konseptini Türkler yazıyor!
Bakan Karaismailoğlu: İstanbul Havalimanı dünyanın en yoğun 5 havalimanından biri
Avrupa iflas ediyor: Rakamlar ortaya çıktı
Bozdağ: Kira alacakları, kat mülkiyeti ve komşuluk hukukundan doğan ihtilafları arabuluculuğun konus...
Saatler içerisinde on milyonlar dinledi
İran'ın 3'lü zirve iddiasına Türkiye'den yanıt!
İsrail'in Gazze'ye son saldırılarında 2 bin konut zarar gördü, 25'i tamamen yıkıldı
Angolalılar yarın sandık başına gidiyor
İsveç'te 'Getto modeli' tartışmaları eleştirilere neden oldu
Ukrayna: Rus ordusunun Bahmut ve Avdeevka istikametlerindeki saldırıları önledi
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
E-ticarette işlem adedi yaklaşık yüzde 46 yükseldi
A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ataman: Zorlu maçlara hazırız
Güney Asya'nın 'ilk günahı' ve borç krizi
23 Ağustos 2022 Salı 15:54:00 - Güncelleme:23 Ağustos 2022 Salı 15:54:00

Pakistan'da eski Başbakan Han, tehdit suçlamalarıyla ilgili mahkemeye çağrıldı

Kaynak: AA

ABONE OL

Pakistan'da eski Başbakan İmran Han, bir yargıcı tehdit ettiğine dair suçlamalarla ilgili mahkemeye çağrıldı.

Ulusal basındaki haberlere göre, İslamabad Yüksek Mahkemesi, Pakistan Adalet Hareketi (PTI) partisi lideri Han'ı kadın bir yargıca yönelik ifadeleriyle ilgili 31 Ağustos'ta mahkemeye çağırdı.

Uzmanlar, Han'ın seçeneklerinin sınırlı olduğunu ve yargıç Zeba Çaudri'ye yönelik ifadeleri sebebiyle özür dilerse cezadan kurtulabileceğini belirtiyor.

Eski Başbakan, mahkum edilmesi halinde Pakistan yasaları gereği siyasetten ömür boyu men edilebilir.

Han, siyasi kariyerinde 2'nci defa mahkemeye çağrılıyor.

PTI lideri, 1993'te genel seçimlerin özgür ve adil yapılmasını sağlamadığı gerekçesiyle yargının işleyişini "utanç verici" olarak nitelendirmişti. Anayasa Mahkemesi tarafından çağrılan Han, daha sonra affedilmişti.

Han hakkında işlem başlatılmıştı

Pakistan'da parlamentoda, 10 Nisan'da yapılan güven oylamasında, 174 "hayır" oyu alan İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

Han hakkında 21 Ağustos'ta, "polis ve yargıcı tehdit ettiği" gerekçesiyle Terörle Mücadele Yasası kapsamında emniyet işlemi başlatılmıştı.

Etiketler : Pakistan Adalet Hareketi Navaz Şerif Terörle Mücadele Yasası
‘Yaradana Kurban'a farklı yorum

‘Yaradana Kurban'a farklı yorum
Kokusuyla yardım edecek

Kokusuyla yardım edecek
Azerbaycan'da Somer Şef sanıldı

Azerbaycan'da Somer Şef sanıldı
Gelin-kaynana hiç ayrılmıyor

Gelin-kaynana hiç ayrılmıyor
8 bin liralık şıklık

8 bin liralık şıklık
Duygusal repertuvar

Duygusal repertuvar
Yerli Halle Berry

Yerli Halle Berry
Destan finale hazır

Destan finale hazır
Yeni şarkısını duyurdu

Yeni şarkısını duyurdu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes