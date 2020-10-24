Pakistan'da çatışma: 4 terörist öldürüldü
Kaynak: AA
Pakistan'ın Belucistan eyaletinde güvenlik kuvvetleriyle teröristler arasında çatışma çıktı. Yaşanan olayda 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Radio Pakistan’ın haberine göre, Mastung bölgesinde güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktı.
Çatışmada 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Teröristlerin saklandığı yerde çok sayıda silah ve aralarında intihar yeleklerinin de bulunduğu patlayıcılar ele geçirildi.
Teröristlerin hangi örgüte üye olduklarına dair bir açıklama yapılmadı.
Öte yandan, Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) mensubu teröristler, bölgede güvenlik güçlerini ve sivilleri hedef alan saldırılar gerçekleştiriyor.
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