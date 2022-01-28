Pakistan'da çatışma: 10 asker öldü
Kaynak: AA
Pakistan'ın Belucistan eyaletinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 10 askerin hayatını kaybettiği açıklandı.
Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Belucistan eyaletine bağlı Kech bölgesinde teröristlerin ordu güçlerine saldırısı sonucu çatışma yaşandığı, 10 asker ile 1 militanın öldüğü açıklandı.
Saldırıyla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Bölgede Belucistan Kurtuluş Ordusu mensubu teröristler, sivilleri ve askerleri hedef alan saldırılar düzenliyor.
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