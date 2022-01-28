VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan açıklamıştı! İşte kamu işçisinin ek zamlı maaşı
37 kilo verseydi uzaya gidecekti
Adıyaman'da bir evde yangın: 9 kişi dumandan etkilendi
Pakistan'da çatışma: 10 asker öldü
Türkiye'den 16 yaş altı ve 55 yaş üstü vatandaşlar Libya'ya vizesiz gidebilecek
Türkiye'den BM'ye 'Barış Gücü' tepkisi
Trafiği engelleyen terk edilmiş araçlar tek tek çekildi
'Güzel ve Doğru Türkçe Kullanımı Ödülleri' sahiplerini buldu: 24 TV ve 360'da ödül aldı!
Biden yeni Yüksek Mahkeme yargıcı adayının siyahi bir kadın olacağını açıkladı
İzmir'de 1800 yıllık tarihi eserler ele geçirildi
BM barış gücünün Kıbrıs'taki görev süresi 6 ay uzatıldı
Anket: Amerikalıların çoğu koronavirüsün biteceğine inanmıyor
Çığ tehlikesi nedeniyle kapatılan Tunceli-Erzincan kara yolu ulaşıma açıldı
Başkan Erdoğan: Sosyal medyada kullanılan dil felaket habercisidir
MGK toplantısı sona erdi
Türkiye'de 82 bin 180 yeni vaka tespit edildi
Kovid aşılarının tüp bebek tedavisine zararı yok
Erzurum'da çığ altında kalan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
İstanbul'da motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı yarın sona erecek
Bakan Çavuşoğlu bizzat duyurdu: 'Türk Davos'u'na katılacaklar
Necip Hablemitoğlu suikastının katil zanlısı MİT tarafından Türkiye'ye getirildi
Bayraktar TB2'ye karşı silah istediler!
İstanbul Havalimanı'nda tüm pistler hizmete açıldı
Dışa bağımlılığa sıfıra indirecek!
28 Ocak 2022 Cuma 00:24:00 - Güncelleme:28 Ocak 2022 Cuma 00:25:00

Pakistan'da çatışma: 10 asker öldü

Kaynak: AA

ABONE OL

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 10 askerin hayatını kaybettiği açıklandı.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Belucistan eyaletine bağlı Kech bölgesinde teröristlerin ordu güçlerine saldırısı sonucu çatışma yaşandığı, 10 asker ile 1 militanın öldüğü açıklandı.

Saldırıyla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Bölgede Belucistan Kurtuluş Ordusu mensubu teröristler, sivilleri ve askerleri hedef alan saldırılar düzenliyor.

Etiketler : Pakistan 10 asker Kurtuluş Ordusu
Gazino gecesi

Gazino gecesi
Karlar kraliçesi

Karlar kraliçesi
Miami'de yeni mekan heyecanı

Miami'de yeni mekan heyecanı
Aile pozu

Aile pozu
Gelen tepkiler motive ediyor

Gelen tepkiler motive ediyor
Kar spora engel olamadı

Kar spora engel olamadı
Podyumları özlemişim

Podyumları özlemişim
Kendi defilesinde modellik yaptı

Kendi defilesinde modellik yaptı
Mahsur kaldı konseri iptal edildi

Mahsur kaldı konseri iptal edildi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER