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08 Nisan 2024 Pazartesi 22:11:00 - Güncelleme:08 Nisan 2024 Pazartesi 22:11:00

Pakistan'da camiye el bombalı saldırı: Bir polis yaşamını yitirdi

Kaynak: AA

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Belucistan'ın Ketta şehrinde camide el bombasıyla saldırı gerçekleştirildi. Düzenlenen saldırıda 1 polis hayatını kaybederken 6 polis yaralandığı aktarıldı. Gerçekleştirilen saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde camide el bombasıyla düzenlenen saldırı sonucu 1 polis yaşamını yitirdi, 6 polis yaralandı.

Yerel polis yetkilisi Nasir Şah, yaptığı açıklamada, Belucistan'ın Ketta şehrinde camide el bombasıyla saldırı gerçekleştirildiğini, saldırıda 1 polis memurunun yaşamını yitirdiğini, 6'sının yaralandığını belirtti.

Şah, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını kaydetti.

İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi, saldırıyı kınadı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

EN ÇOK TERÖR OLAYININ GÖRÜLDÜĞÜ EYALETLER, BELUCİSTAN VE HAYBER PAHTUNHVA

Belucistan'da dün, patlayıcı yüklü motosikletin infilak etmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştı.

İslamabad merkezli Araştırma ve Güvenlik Çalışmaları Merkezinin (CRSS) 1 Nisan'da yayımladığı rapora göre, 2024'ün ilk çeyreğinde ülke genelinde en çok terör olayının görüldüğü eyaletler, Belucistan ve Hayber Pahtunhva oldu.

Bu yılın ilk çeyreğinde Hayber Pahtunhva ve Belucistan'da düzenlenen 200 terör saldırısında 281 sivil ve güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi. Pakistanlı güvenlik kuvvetlerinin düzenlediği 48 terörle mücadele operasyonunda 151 militan etkisiz hale getirildi.

Etiketler : Ketta saldırı el bombası Belucistan PAKİSTAN
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