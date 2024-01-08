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08 Ocak 2024 Pazartesi 23:49:00 - Güncelleme:08 Ocak 2024 Pazartesi 23:49:00

Pakistan'da bombalı saldırı: 6 polis öldü

Kaynak: AA

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Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde çocuk felcine karşı aşılama yapan sağlık çalışanlarını koruyan emniyet mensuplarına yönelik bombalı saldırıda 6 polis yaşamını yitirdi, 23 polis yaralandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Hayber Pahtunhva eyaletinin Bajaur bölgesinde çocuk felcine karşı aşılama yapan sağlık çalışanlarını koruyan polis aracına bombalı saldırı düzenlendi.

Saldırıda 6 polis hayatını kaybetti, 23 polis yaralandı.

Geçici hükümet Başbakanı Anvarul Hak Kakar, saldırıyı güçlü şekilde kınayarak, çocuk felci hastalığı sona erene kadar aşılamanın süreceğini vurguladı.

SALDIRIYI PAKİSTAN TALİBANI ÜSTLENDİ

Hayber Pahtunhva'da etkin olan Pakistan Talibanı (TTP), saldırıyı üstlendiğini duyurdu.

TTP militanları, çocuk felci aşılama ekiplerini ve onları koruyan polisleri hedef alan saldırılar gerçekleştiriyor.

TTP, bu aşılamanın "Batılı ülkelerce çocukları kısırlaştırmak için kullanılan bir komplo olduğunu" öne sürüyor.

Pakistan, 1994'te başlatılan çocuk felcini bitirme kampanyası çerçevesinde yıllık ortalama 20 bin olan vaka sayısını 2017'de 8'e kadar düşürmüştü. 2017'nin ardından çocuk felci vakalarında artışların yaşandığı Pakistan'da 2018'de 12, 2019'da 147, 2020'de 84 vaka tespit edilmişti. Ülkede 2022'de 20 vaka görülmüştü.

Etiketler : çocuk felci aşılama sağlık çalışanlarına saldırı Hayber Pahtunhva
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