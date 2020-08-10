Pakistan'da bombalı saldırı: 5 ölü, 20 yaralı
Pakistan'ın Belucistan eyaletinde motosiklete yerleştirilen bombalı düzenek infilak ettirildi. Saldırı sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi ise yaralandı.
Dawn internet sitesinde yer alan habere göre, polis yetkilileri Çaman kentinde park halindeki motosiklete yerleştirilen bombalı düzeneğin infilak ettirilmesi sonucu patlama meydana geldiğini bildirdi.
Patlamada ilk belirlemelere göre 5 kişinin yaşamını yitirdiği ve 20 kişinin yaralandığını belirten yetkililer, yaralıların tedavi altına alındığını kaydetti.
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