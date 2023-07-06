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06 Temmuz 2023 Perşembe 18:43:00 - Güncelleme:06 Temmuz 2023 Perşembe 18:43:00

Pakistan ve BAE'den yenilenebilir enerji için işbirliği anlaşması

Kaynak: AA

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Pakistan ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında yenilenebilir enerji projeleri için anlaşma imzalandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, iki ülke arasındaki anlaşma için başkent İslamabad'da düzenlenen imza törenine Başbakan Şahbaz Şerif, BAE İklim Değişikliği Özel Temsilcisi Sultan bin Ahmed Al Jaber ve iki ülkeden yetkililer katıldı.

Anlaşma kapsamında, BAE şirketleri, Pakistan'ın 4 eyaletinde yenilenebilir enerji projelerine yatırım yapacak.

Pakistan, 28 bin 500 megavat enerji ihtiyacına karşılık 20 bin megavat enerji üretebiliyor.

Enerji açığı bulunan Pakistan'da talebin dengelenebilmesi için sıcak yaz günlerinde uzun süreli elektrik kesintileri yaşanıyor.

- ŞERİF, AL JABER'İ KABUL ETTİ

İmza töreninin ardından BAE İklim Değişikliği Özel Temsilcisi Al Jaber, Başbakan Şerif tarafından kabul edildi.

Şerif, iklim değişikliğiyle mücadele ve yenilenebilir enerji projelerinin geliştirilmesine verdiği destekten ötürü BAE'ye teşekkür ederek, Dubai'de gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı (COP28) için Abu Dabi yönetimine tam desteğini vurguladı.

Al Jaber'de İslamabad'ın enerji güvenliğini artırmasına yardımcı olacak yenilenebilir enerji sektöründe BAE'nin Pakistan ile işbirliğini artıracağını belirtti.

COP28, 30 Kasım-12 Aralık tarihleri arasında Dubai'de gerçekleştirilecek.

Etiketler : Pakistan Birleşik Arap Emirlikleri enerji projeleri
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