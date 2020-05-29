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29 Mayıs 2020 Cuma 18:05:00 - Güncelleme:29 Mayıs 2020 Cuma 18:05:00

Pakistan uluslararası uçuş yasağını kaldırdı

Kaynak: AA

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Pakistan, uluslararası yolcu taşımacılığına getirilen yasağı kaldırdı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (CAA) 21 Mart'ta 2 hafta için uygulama kararı alınan ancak dünyada virüsün hızla yayılması nedeniyle 2 kez uzatılan uluslararası uçuş yasağının bu gece itibarıyla kaldırıldığını açıkladı.

İç hat uçuşlarının 16 Mayıs'ta 5 kent arasında yapılmasına müsaade edilen ülkede, Gvadar ve Turbat Havalimanları dışında tüm hava meydanlarının yerli ve yabancı seyahat şirketlerin uluslararası uçuşlarına açıldığını kaydeden CAA, uçuşlara yönelik güvenlik önlemlerini de duyurdu.

CAA, terminallerde kalabalık oluşturmamak adına havalimanı yönetimlerinin önlem alması gerektiğini belirtirken uçakların her uçuşta dezenfekte edilmesini istedi.

Uçaklara yolcuların sosyal mesafe kurallarına göre alınacağını kaydeden CAA, hava yolu şirketlerini de uçuş sırasında gerekli önlemleri almaları noktasında uyardı.

VAKA SAYISI 64 BİNİ AŞTI

Öte yandan ülkede KOVID-19 vaka sayısı son 24 saatte 2 bin 636 artarak 64 bin 28'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre ülkede son 24 saatte virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise 57 artarak bin 317 oldu.

Son 24 saatte 11 bin 931 testin yapıldığı ülkede toplam test sayısı 520 bin 17 olurken virüsün ülkede ilk kez görüldüğü 26 Şubat'tan bu yana 22 bin 305 kişi iyileşti.

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