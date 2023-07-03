Pakistan, insan kaçakçılarına karşı harekete geçti

Ulusal basındaki haberlere göre, Federal Soruşturma Bürosu (FIA), Yunanistan'daki faciayla ilgili devam eden soruşturmaları gözden geçirmek üzere Lahor'da toplandı.

Toplantının ardından FIA'dan yapılan açıklamada, insan kaçakçısı şüphelilerinin pasaportlarının kara listeye alınacağı, kimlik kartlarının ve banka hesaplarının bloke edileceği belirtildi.

Açıklamada, devam eden soruşturmalar kapsamında ülke genelinde 41 insan kaçakçısı şüphelisinin gözaltına alındığı ve 149 davanın açıldığı aktarıldı.

Pakistan, Yunanistan açıklarında batan teknede yaklaşık 350 vatandaşının bulunduğunu duyurmuştu.

Pakistan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilci Yardımcısı Büyükelçi Zaman Mehdi, Yunanistan açıklarındaki göçmen teknesi faciasının ardından Atina'nın göçmen politikasına tepki göstermişti.

YUNANİSTAN AÇIKLARINDAKİ FACİA



Yunanistan'ın Mora Yarımadası'nda bulunan Navarin'den 47 deniz mili uzaklıktaki uluslararası sularda 14 Haziran'da düzensiz göçmenleri taşıyan balıkçı teknesi alabora olmuş, 82 kişi ölmüş, 104 kişi kurtarılarak Kalamata Limanı'na getirilmişti.

Sivil toplum kuruluşu Alarm Phone'a göre, teknede yaklaşık 700 kişi bulunuyordu.