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13 Ekim 2020 Salı 19:46:00 - Güncelleme:13 Ekim 2020 Salı 19:46:00

Pakistan, Hindistan ile 'diyalog' kurulabilmesi için 6 şart koştu

Kaynak: AA

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Pakistan Başbakanı İmran Han'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Muid Yusuf, Hindistan ile ülkesi arasında herhangi bir "diyalog" kurulabilmesi için 6 şart koştu.

Hindistan’ın 5 Ağustos 2019'da Cammu Keşmir’in özel statüsünü kaldırmasının ardından ilk defa Pakistanlı bir yetkili, Hint medyasına röportaj verirken İslamabad yönetimi de ilk kez iki ülke arasında görüşmelerin başlaması için ön şartlarını ortaya koydu.

Hint medyasından gazeteci Karan Thapar'a röportaj veren Yusuf, Pakistan'ın barıştan yana olduğunu ve koşulların kabul edilmesi halinde Hindistan ile her türlü diyaloğu memnuniyetle karşılayacaklarını ifade etti.

Yusuf, röportajında, Hindistan ile ülkesi arasında herhangi bir "diyalog" kurulabilmesi için Yeni Delhi yönetiminin Cammu Keşmir'deki siyasi mahkumları serbest bırakması, bölgedeki askeri ablukayı kaldırması, Keşmirli olmayanların tartışmalı bölgeye yerleşmesine izin veren yerlilik sertifikasını feshetmesi, Keşmirlilere yönelik insan hakları ihlallerini durdurması, Keşmirlilerin herhangi bir müzakerede taraf olması ve Pakistan’a karşı terörizmi finanse etmeye son vermesi gerektiğini belirtti.

Öte yandan, Yusuf’un sıraladığı 6 şart arasında, "Cammu Keşmir’in özel statüsünün iadesine ilişkin bir talebin" yer almaması dikkat çekti.

Keşmirlilerin tartışmanın asıl tarafı olmaya devam ettiğini vurgulayan Yusuf, onların istek ve arzularının her türlü diyalogda ele alınması gerektiğini kaydetti.

"HİNDİSTAN, PAKİSTAN'DA TERÖRÜ DESTEKLİYOR"

Yusuf, Hint istihbarat teşkilatı Araştırma ve Analiz Kanadı (RAW) mensuplarının Hindistan’ın İslamabad Büyükelçiliği aracılığıyla Pakistan Talibanı'na (TTP) milyonlarca dolar ödeme yaptığından bahsederken kısa sürede ayrıntılı bir dosyayla tüm dünya ile bunun paylaşılacağını söyledi.

Pakistan Başbakanı'nın Ulusal Güvenlik Danışmanı Yusuf, Peşaver’de 2014’te TTP'nin düzenlediği ve 100'ün üstünde çocuk olmak üzere 149 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıyla ilgili de Hindistan’ı işaret etti.

Pakistan böylelikle Hindistan'ı ilk kez söz konusu saldırıya sponsor olmakla suçladı.

Yusuf, saldırından önce Hindistan’dan TTP Komutanı'na 8 telefon araması gerçekleştirildiğini belirtti.

Yusuf, Hindistan’ın Pakistan’a komşu bir ülkede kendi temsilciliğini kullanarak Karaçi'de Çin Konsolosluğuna, menkul kıymetler borsası (PSX) binasına ve Gwadar’da Pearl Continental Oteli'ne düzenlenen saldırıları desteklediğini, Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) teröristlerinin ise Yeni Delhi’de bir hastanede tedavi edildiğini iddia etti.

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