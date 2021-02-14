Pakistan Dışişleri Bakanlığından şehit edilen 13 Türk vatandaşı için başsağlığı mesajı
Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 Türk vatandaşı için başsağlığı mesajı yayımladı.
Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pakistan, Irak'ın Gara kentinde 13 Türk vatandaşının şehit edildiği iğrenç terör eylemini en sert biçimde kınamaktadır." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, "Pakistan hükümeti ve halkı, Türk devletine, kardeş Türk halkına ve masum kurbanların ailelerine yürekten taziyelerini sunar. Pakistan, terör belasıyla mücadelesinde Türkiye halkıyla güçlü bir dayanışma içindedir." mesajı paylaşıldı.
- Pakistan Dışişleri Bakanlığından şehit edilen 13 Türk vatandaşı için başsağlığı mesajı
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