  • BIST
    1175.79
  • Dolar
    8,0608
  • Euro
    9,5373
  • Altın
    493,6380
İstanbul
13 / 21
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Ana vatandan ata vatana hoş geldiniz
Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu: Çok sayıda asker hayatını kaybetti
Katar'ın F-35 hamlesi İsrail'i panikletti: ABD çıkarlarını kollar
Bakan Selçuk: Lütfen olumlu bir dil kullanın
Pakistan Başbakanı Han'dan Zuckerberg'e mektup: İslamofobik içerikleri yasaklayın
Çin, Tayvan'a silah sağlayan ABD'li tedarikçilere yaptırım uygulayacak
Ermenistan'a silah gönderenlerin listesi bende var
Bakan Selçuk açıkladı: 182,9 milyar liralık ödeme gerçekleştirildi
Maduro bizzat duyurdu: Koronavirüsü yenen ilacı bulduk
Azerbaycan'dan dikkat çeken açıklama: Ciddi şüpheler uyandırmıştır
Pakistan'dan Fransa'ya protesto notası
Müslüman düşmanı Macron'a görülmemiş tepki!
Bakan Albayrak: Ekonomideki büyüme rotasında ilerliyor
Binlerce kişiye müjde! Ödemeler yarın ödeniyor
Sektörün uzman isimleri Bosphorus Film Lab etkinliklerinde izleyici ile buluşmaya devam ediyor
8. Boğaziçi Film Festivali'nin üçüncü gününde ulusal yarışma filmleri seyirciyle buluşmaya devam etti
Yardım çığlıklarına polis yetişti! Eve kilitlenen kadın kurtardı
ÖSYM'den son dakika: Sonuçlar açıklandı
Kapasite kullanım oranı açıklandı
Hindistan-Çin arasında yeni gerilim! 20 Hintli askerin kaçırıldığı iddiası
Ankara'da DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Akılalmaz olay! Filyasyon ekibi kılığına girdiler
Antalya'da, 15 milyon TL 'koronavirüs' cezası
Ronaldinho'dan kötü haber geldi!
26 Ekim 2020 Pazartesi 12:18:00 - Güncelleme:26 Ekim 2020 Pazartesi 12:18:00

Pakistan Başbakanı Han'dan Zuckerberg'e mektup: İslamofobik içerikleri yasaklayın

ABONE OL

Pakistan Başbakanı İmran Han, Facebook'un Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg'e yazdığı mektupta, İslamofobi ve İslam'a karşı nefret içeriklerinin yasaklamasını talep etti.

Han, Twitter hesabından paylaştığı mektubunda, "(Mark Zuckerberg) Tüm dünyada ve özellikle Facebook dahil sosyal medya platformlarının kullanılması yoluyla nefreti, aşırılığı ve şiddeti teşvik eden artan İslamofobi'ye dikkatinizi çekmek için yazıyorum." ifadelerini kullandı.

Facebook’un Holokost'u (Yahudi soykırımı) eleştiren ve sorgulayan içeriklerin yasaklanmasıyla ilgili adımı dolayısıyla Zuckerberg’i tebrik eden Han, Hindistan’da Müslüman karşıtı yasa ve tedbirlerin veya yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla Müslümanların öldürülmesinin ve hedef yapılmasının İslamofobi’nin "iğrenç" bir yüzü olduğunu kaydetti.

Han, Fransa’da da İslam’ın "terörizm" ile ilişkilendirildiğini ve İslam’ı ve Hz. Muhammed’i hedef alan küfür içerikli karikatürlerin yayımlanmasına izin verildiğini anımsattı.

Sosyal medyada Müslümanlara yönelik yaygın taciz ve hakaretlere işaret eden Han, İslamofobi ve İslam’a karşı nefret içeriklerinin Holokost konusunda olduğu gibi Facebook tarafından yasaklanmasını istedi.

- "MACRON İSLAMOFOBİ'Yİ CESARETLENDİRİYOR"

Han, Twitter hesabından dün paylaştığı mesajında, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam'a saldırarak, Müslümanların duygularını incittiğini ve İslamofobi'yi cesaretlendirdiğini vurgulamıştı. Hz. Muhammed’i hedef alan çirkin karikatürlerin gösterilmesini teşvik eden Macron'un aralarında kendi vatandaşlarının da olduğu Müslümanları kasten kışkırttığını belirten Han, "cehaleti temel alan" Fransız yetkililerin açıklamalarının daha çok nefrete, İslamofobi'ye ve aşırıcılığa meydan verilmesine sebep olacağını kaydetmişti.

Fransa'nın Montpellier ve Toulouse kentlerinde, Paris yakınlarındaki Conflans-Sainte-Honorine semtinde geçen hafta başı kesilerek öldürülen öğretmeni "anmak için" resmi binaların duvarlarına Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürleri yansıtılmıştı.

Macron açıklamasında, Hz. Muhammed'e yönelik karikatürleri yayımlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemişti.

Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu: Çok sayıda asker hayatını kaybetti
Ermenistan'a silah gönderenlerin listesi bende var
Maduro bizzat duyurdu: Koronavirüsü yenen ilacı bulduk
Müslüman düşmanı Macron'a görülmemiş tepki!
Bakan Albayrak: Ekonomideki büyüme rotasında ilerliyor
Fransa boykot ve eylemlerin durdurulmasını istedi
Skandal 'başörtüsü yasaklansın' çağrısı
Boykot çağrıları işe yaramadı: Suudi Arabistan'a Türkiye şoku!
Ermenistan, üçüncü kez ilan edilen ateşkesi ihlal etti
Azerbaycan ile Ermenistan arasında geçici ateşkes yürürlüğe girdi
Fransa'ya tepki olarak Türk bayrağı taşıdılar
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11

EN ÇOK OKUNAN HABERLER