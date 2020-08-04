Pakistan Başbakanı Han: En kötü senaryo İran ve Suudi Arabistan'ın çatışması

Pakistan Başbakanı Han: En kötü senaryo İran ve Suudi Arabistan'ın çatışması

Katar merkezli El-Cezire televizyon kanalına konuşan Han, ülkesinin Ortadoğu'ya yönelik yaklaşımını değerlendirdi.

Han, "Bölge için en kötü senaryo İran ve Suudi Arabistan arasında çıkacak doğrudan bir çatışma." dedi.

Ülkesinin bunu engellemeye çalıştığını ifade eden Han, "Tahran ve Riyad arasındaki arabuluculuğumuz sürüyor, ancak yavaş ilerliyor." şeklinde konuştu.

Han, Müslümanların Hindistan'da yaşadığı ayrımcılığa değinerek, "Hindistan'da Müslümanlara yapılanlar Yahudilerin Nazi Almanyası'nda yaşadıklarına benziyor." diye konuştu.

Ülkesinin Yemen'e barış getirmeye çalıştığını belirten Han, bölgede yaşananları "insani bir kriz" şeklinde nitelendirdi.

Han, Pakistan ve Türkiye arasındaki ilişkiler konusunda da, "Türkiye ile ekonomik iş birliğimizi artırarak ilişkilerimizi derinleştirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.