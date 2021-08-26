Pakistan-Afganistan sınırında silahlı saldırı

Pakistan ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR), Afganistan sınırındaki Lower Dir bölgesinde yer alan güvenlik noktasına, hududun diğer tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı.

Açıklamada, saldırıda bir Pakistan askerinin hayatını kaybettiği aktarılırken, bir teröristin etkisiz hale getirildiği ve 3 teröristin de yaralandığı ifade edildi.

Saldırıyı gerçekleştirenlerin hangi örgüte mensup olduğuna dair bilgi verilmedi.

Pakistan, terör örgütü Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan topraklarını kullanarak güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılar gerçekleştirdiğini belirtiyor.