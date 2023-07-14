Özbekistan'da cumhurbaşkanı seçimini kazanan Mirziyoyev, yemin ederek görevine başladı

Pazar günü düzenlenen cumhurbaşkanı erken seçiminde yeniden göreve seçilen Mirziyoyev için Özbekistan Parlamentosu'nun alt kanadı Yasama Meclisi ve üst kanadı Senato'nun düzenlediği ortak Genel Kurul toplantısında tören düzenlendi.

Hükümet üyeleri, devlet kurumlarının yöneticileri, diplomatik misyon temsilcileri ve gazetecilerin yer aldığı törende TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay da hazır bulundu.

Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Zayniddin Nizamhocayev, törende yaptığı konuşmada, cumhurbaşkanı seçiminde ülke genelinde 15 milyon 651 bin 405 seçmenin oy kullandığını ve seçime katılım oranının yüzde 79,88 olduğunu anımsattı.

Nizamhocayev, 4 adayın yarıştığı cumhurbaşkanı seçimini oyların yüzde 87,05'ini alan Liberal Demokrat Parti'den yeniden aday gösterilen Şevket Mirziyoyev'in kazandığını belirterek, cumhurbaşkanlığı mazbatasını ve seçimleri kazandığına ilişkin belgeyi Mirziyoyev'e teslim etti.

Törende Özbekistan Anayasası ve Kur'an-ı Kerim'e elini koyarak yemin eden Mirziyoyev, "Özbekistan halkına sadakatle hizmet etmeye, ülkenin anayasası ve yasalarına riayet etmeye, vatandaşların hak ve özgürlüklerinin korunmasına güvence olmaya, Özbekistan Cumhurbaşkanına yüklenen görev ve vazifeleri vicdanen yerine getirmeye yemin ederim." dedi.

"Seçtiğimiz yoldan asla geri dönmeyeceğiz"

Yemin töreninin ardından konuşma yapan Mirziyoyev, yeniden seçilmesinden dolayı ülke halkına teşekkür etti.

Mirziyoyev, yeniden cumhurbaşkanı seçilmesini ülkede insan hak ve özgürlüklerini ve halkın çıkarlarını sağlamaya yönelik politikasının takdir edilmesi olarak kabul ettiğini kaydederken cumhurbaşkanı erken seçiminin, değişiklik yapılarak güncellenen anayasa çerçevesinde düzenlenmiş olmasının seçime halkçı bir ruh ve anlam kazandırdığını belirtti.

Ülke halkının "bu seçimde iradesini özgürce ifade ettiğini ve Yeni Özbekistan'a oy verdiğini" vurgulayan Mirziyoyev, "Ülke hayatındaki bu çok önemli ve mesuliyetli siyasi süreç, halkımızla birlikte seçtiğimiz ve uyguladığımız ulusal kalkınma yolunun ne kadar doğru olduğunu bir kez daha teyit etmiştir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı seçilerek aynı zamanda, büyük ve şerefli bir sorumluluğu üstlendiğini, ülkesinin bağımsızlığından, 36 milyondan fazla insanın huzuru ve esenliğinden şahsen sorumlu olduğunu kalbinde hissettiğini vurgulayan Mirziyoyev, "Bu kadar yüksek güven, saygı ve itibar için çok uluslu, yiğit ve bilge milletimizin önünde sevgi ve sadakatle eğiliyorum." ifadesini kullandı.

Mirziyoyev, önlerindeki dönemin Özbekistan için siyasi, ekonomik-sosyal, kültürel-insani alanlarda köklü ve büyük değişimlerin olduğu bir dönem olacağını aktarırken "dünün vizyonu ve kriterlerinin artık tarih olduğunu ve artık kendilerini tatmin etmediğini, yeni bir dönem için yeni fikirlere ve girişimlere ihtiyaçlarının olduğunu" vurguladı.

Halihazırda dünyanın hızla değiştiğini ve önceden tahmin edilemez süreçlerden oluşan çok karmaşık yeni bir dönemin başladığını kaydeden Mirziyoyev, böylesine zor ve tehlikeli bir dönemde, ülke halkının çıkarlarını karşılayacak etkili iç ve dış politikayı net bir şekilde belirlemeleri ve uygulamaları gerektiğini dile getirdi.

Mirziyoyev, önlerindeki 7 yıl için geliştirilen stratejik hedeflere ulaşmak için tüm güce ve fırsatlara sahip olduklarını ve başlattıkları reformları kararlılıkla sürdüreceklerini dile getirerek, "Ne kadar çetin ve meşakkatli olursa olsun seçtiğimiz yoldan asla geri dönmeyeceğiz." diye konuştu.

Anayasada da belirtildiği gibi Özbekistan'ı milliyeti, dili ve dini ne olursa olsun her vatandaşının huzurlu ve hür, mutlu ve refah içinde yaşadığı sosyal bir devlet haline getireceklerini dile getiren Mirziyoyev, ülkesinde tüm siyasi haklarla birlikte vicdan ve inanç özgürlüğünün kayıtsız şartsız sağlanacağını, ifade ve basın özgürlüğünün güvence altına alınacağını vurguladı.

Ekonomik sektörde köklü değişikliklerin yapılacağını vurgulayan Mirziyoyev, "Ülke GSYİH'sını 2030 yılına kadar 160 milyar dolara çıkarmak gibi büyük bir hedef aldık." dedi.

Mirziyoyev, öncelikle bölge ülkeleriyle yakın dostluk, iyi komşuluk ve stratejik ortaklık ilişkilerini daha da güçlendireceklerini, tüm ülkelerle karşılıklı yarar sağlayan ve çok taraflı ilişkileri geliştirmeye önem vereceklerini vurgulayarak komşu Afganistan'da barışçıl bir yaşamın yeniden tesis edilmesi için Afgan halkına ellerinden gelen her türlü yardımı sağlayacaklarını ve bu ülkede büyük ulaşım ve altyapı projelerini hayata geçirilmesi için çaba göstereceklerini belirtti.

Mirziyoyev, 7 yıllığına seçildi

Ülkede 30 Nisan'da yapılan referandumda anayasa değişikliğinin kabul edilmesinin ardından 9 Temmuz'da cumhurbaşkanı erken seçimleri düzenlendi.

Yasa gereği sadece siyasi partilerin cumhurbaşkanı adayı gösterebildiği ve 36 milyon nüfusa sahip Özbekistan'da, 20 milyona yakın kayıtlı seçmen bulunurken pazar günü yapılan seçimlerde 5 siyasi partinin aday gösterdiği 4 isim yarıştı.

Cumhurbaşkanının 7 yıllığına seçildiği Özbekistan'daki seçimlerde Halk Demokrat Partisi adayı Uluğbek İnoyatov yüzde 4,02, Özbekistan Ekoloji Partisi adayı Abduşukur Hamzayev yüzde 3,74 ve Adalet Sosyal Demokrat Partisi adayı Roba Mahmudova ise yüzde 4,43 oy alırken, Liberal Demokrat Parti adayı Mirziyoyev, seçmenlerin yüzde 87,05'inin oyunu alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi.

İlk Cumhurbaşkanı İslam Kerimov'un vefatının ardından Aralık 2016'da gerçekleştirilen cumhurbaşkanı seçimini 3 rakibi karşısında seçmenlerin yüzde 88,61, 2021 seçimlerinde ise 4 rakibi karşısında seçmenlerin yüzde 80,1 oyunu alan Mirziyoyev iki kez cumhurbaşkanı seçilmişti.