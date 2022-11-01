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01 Kasım 2022 Salı 21:06:00 - Güncelleme:01 Kasım 2022 Salı 21:06:00

Özbekistan Dışişleri Bakanı Norov, Alman mevkidaşı Baerbock ile görüştü

Kaynak: AA

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Özbekistan Dışişleri Bakanı Vladimir Norov, resmi ziyaret kapsamında ülkede bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile bir araya geldi.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, iki ülke iş birliğinde durum ve perspektifler ile tarafları ilgilendiren bölgesel ve küresel meseleler ele alındı.

Norov, önceliği Orta Asya olan Özbekistan'ın dış politikasının ana yönleri ve bununla ilgili çalışmalar konusunda Baerbock'a bilgi verdi.

Görüşmede insan hakları alanında iş birliğini güçlendirmenin önemini vurgulayan iki bakan, Alman Dışişleri Bakanlığının "Yeşil Orta Asya" girişimi çerçevesinde çevre koruma alanındaki iş birliğinin detaylarını gözden geçirdi.

Bakanlar, Afganistan'daki mevcut durum da dahil tarafları ilgilendiren uluslararası ve bölgesel meselelerle ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Norov ve Baerbock, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

"Üst düzey diyaloğu daha da geliştirmekten yanayız"

Norov, buradaki konuşmasında, Özbek-Alman ilişkilerinin son yıllarda daha güvenilir ve düzenli olarak olumlu yönde gelişmesinden memnuniyet duyduğunu belirterek, "Üst düzey diyaloğu daha da geliştirmekten ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir görüşme düzenleme konularını ele almaktan yanayız." dedi.

İkili görüşmede Orta Asya'da bölgesel iş birliği, Afganistan'da istikrarlı barış ve kalkınmanın sağlanması, Ukrayna'daki durum dahil bölgesel ve küresel gündemin güncel konularına ilişkin görüş alışverişinde bulunduklarını dile getiren Norov, "Görüşmede, tarafların bu meselelerin çoğuna ilişkin tutum ve yaklaşımlarının benzer olduğu kaydedildi." ifadesini kullandı.

Baerbock da Özbekistan'ın Aral Gölü'ndeki kurumanın sonuçlarıyla mücadele yönündeki çabalarını takdir ettiklerini, Aral bölgesinde çevresel ve sosyal projeleri destekleme imkanlarını ele almaya hazır olduklarını söyledi.

ÖZBEKİSTAN CUMHURBAŞKANI TARAFINDAN DA KABUL EDİLDİ

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, ülkedeki temasları çerçevesinde Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından kabul edildi.

Mirziyoyev, kabulde, ülkesinin Almanya ile iş birliğini geliştirmekten yana olduğunu kaydetti.

Baerbock da Özbekistan'daki demokratik yenilenme ve sosyo-ekonomik reform programının Almanya tarafından tam desteklendiğini bildirdi.

Etiketler : Özbekistan almanya Dışişleri Bakanlığı
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