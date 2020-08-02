Oruç Reis'ten rahatsız oldular... Darbeci Sisi'den skandal Türkiye açıklaması!
ABD'nin kuklası darbeci Sisi'nin yönettiği Mısır, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yapmayı planladığı sismik araştırmaların, Kahire'nin Münhasır Ekonomik Bölge olarak tanımladığı alanı ihlal etme potansiyeli taşıdığını duyurarak skandal bir açıklama yaptı.
Mısır Dışişleri Bakanlığı skandal bir açıklama yayınladı. Bakanlık yazılı açıklamasında, Türkiye'nin geçen ay yayımladığı Navtex'in (Yazılı Seyir Uyarı Sitstemi) Mısır'ın egemenlik haklarını ihlal ve saldırı" anlamına geldiği kaydedildi.
AÇIKLAMADA AYRINTI VERİLMEDİ
Açıklamada ayrıntı verilmedi, ancak potansiyel ihlalin, Navtex'in sekizinci maddesinde olduğu vurgulandı. Sismik araştırmalar, doğalgaz arama çalışmalarından önceki hazırlıklardan biri olarak biliniyor.
Türkiye'nin sismik araştırma yapacağını açıklamasından sonra, Türkiye ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan arasında, bölgedeki doğalgaz arama çalışmalarıyla ilgili gerilim artmıştı.
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