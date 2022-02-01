Orta Doğu'nun en büyük deniz tatbikatı başladı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) Twitter hesabından yapılan açıklamada, Orta Doğu'nun en büyük deniz tatbikatının 31 Ocak Pazartesi günü itibarıyla başladığı açıklandı.

Açıklamada, 60'tan fazla ülke ve uluslararası örgütün katıldığı tatbikatta toplamda 50 gemi ile 9 bin personelin yer aldığı belirtildi.

Bahreyn resmi ajansı BNA'da yer alan habere göre, deniz tatbikatı 17 Şubat'a kadar sürecek.

80'DEN FAZLA İNSANSIZ SİSTEM KULLANILACAK

Haberde sözlerine yer verilen ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığı (NAVCENT) Komutanı Amiral Charles Cooper, "tatbikatın barışı sağlama ve küresel düzeni koruma konusunda katılımcı ülkelerin yeteneklerini artırmayı hedeflediğini" söyledi.

Cooper, bunun Orta Doğu'da gerçekleştirilen en büyük deniz tatbikatı olmasının yanı sıra insansız sistemler açısından da dünyanın en büyük tatbikatı olduğunu kaydetti. ABD'li Komutan, 10 katılımcı ülkeden 80'den fazla insansız sistemin tatbikatta yer aldığını aktardı.

Öte yandan İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, NAVCENT liderliğinde başlayan deniz tatbikatına ilk kez İsrail'in de katıldığını belirtti.