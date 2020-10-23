Orduya talimat verdi: Amerika'ya karşı savaşa hazırlanın!

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping bir kez daha "savaş" ifadesini kullandı. "Savaş istemiyoruz ama savaşmaktan da korkmayız" dedi.

Çin lideri ülkesinin Kore savaşına katılışının 70'inci yıldönümü için yapılan toplantıda konuştu.

Şi, ülkesinin Kore savaşında Amerikan ordusuna karşı savaşarak gücünü kanıtladığını savundu.

TRT Haber'in derlediği habere göre, "Çin halkı sorun istemiyor" diyen Şi, ulusal güvenlik ve egemenliğin tehdidi halinde mücadeleden de kaçınmayacaklarını söyledi. Şi ordudan da modernizasyonunu tamamlamasını istedi.

TAYVAN GERİLİMİ

Çin lideri geçen hafta yaptığı başka bir konuşma da orduya savaşa hazır olması gerektiğini söylemişti.

Bir askeri birliği ziyaretinde “Tüm enerjinizi savaşa hazırlığa ayırın” diyen Şi, ordudan kayıtsız sadakat ve güvenilirlik istemişti.

Son dönemde ABD ile Çin ilişkileri gerginleştikçe, sıcak çatışma riski de yükseliyor.

Amerikan ordusunun Güney Çin Denizi'ndeki varlığını arttırması ve Tayvan'a silah satışı, Pekin yönetiminde tepkiyle karşılandı.

Tayvan"a silah satışını "kabul edilemez" olarak yorumlayan Pekin, gerekirse güç kullanarak adayı ana karaya bağlayabileceği mesajını da veriyor.