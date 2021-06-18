Orduya çağrı yaptı: Nefes aldırmayın

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18 Haziran 2021 Cuma 09:32:00 - Güncelleme:18 Haziran 2021 Cuma 09:32:00

Orduya çağrı yaptı: Terör örgütü üyelerine nefes aldırmayın

Kaynak: AA

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Nijerya Devlet Başkanı Buhari, terör örgütü Boko Haram ile mücadelede kararlılık vurgusunda bulundu. Buhari, ordu ve diğer güvenlik güçlerine çağrı yaptı.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, ordu ve diğer güvenlik güçlerini ülkedeki terör örgütü Boko Haram üyelerine "nefes aldırmama" çağrısı yaptı.

Devlet Başkanı Buhari, terör örgütü Boko Haram'ın aktif olduğu Borno eyaletinin başkenti Maiduguri kentine günübirlik ziyaret gerçekleştirdi.

Buhari, ziyaret sırasında Borno eyaletinde Boko Haram'a karşı "Hadin Kai Operasyonu" yapan ordulara hitap etti.

Boko Haram'a karşı savaşın, barışın restorasyonu ve etkilenen tüm bölgelerin yeniden inşası ile sonuçlandırılması gerektiğini belirten Buhari, "Borno eyaletinde tamamen barış sağlanana kadar durmayacağız." dedi.

Buhari, ordu ve diğer güvenlik güçlerine ülkedeki terör örgütü Boko Haram üyeleri ve diğer suçlulara nefes aldırmama çağrısında buldu.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde, 20 binden fazla kişi öldü.

Törer örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede, terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

Etiketler : Törer örgütü Muhammed Buhari Nijerya Devlet Başkanı
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