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27 Ekim 2021 Çarşamba 14:00:00 - Güncelleme:27 Ekim 2021 Çarşamba 14:00:00

Ordudan çalınan silahlar nerede?

Kaynak: Star

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ABD ordusu envanterinden 2010'larda çalınan silahlar ülkede güven krizine neden oldu. Çalınan ordu silahlarının çeşitli suçlarda kullanılması üzerine ABD Kongresi yeni katı düzenlemelere gitmeye hazırlanıyor.

ABD ordusundan çalınan silahlar, ülkede krize neden oldu. Amerikan basınında yer alan raporlara göre 2010'larda ABD ordusundan 2000'den fazla silah çalındı. Çalınan silahlar çeşitli suçlarda kullanıldı.

Star'ın Associated Press'ten (AP) aktardığına göre, AP'nin haziran 2021'deki bir raporu, ABD Kongre'sini yeni düzenlemeler getirmeye itti. Rapordan hareketle ABD Kongresi, 2010'larda 2000'den fazla askeri silahın çalınmasına yol açan sistemik sorunları çözmek için yeni düzenlemelere gidiyor.

AP raporuna göre , 2010'lar boyunca ordu, deniz piyadeleri ve hava kuvvetlerinden 2000'den fazla askeri ateşli silah çalındı ve bazıları şiddet suçlarında kullanıldı. Buna karşılık, Kongre üyeleri, ordunun şubelerinin ateşli silah hırsızlığını bildirmesi ve önlemesi için Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'na daha katı düzenlemeler getiriyor.

Kongre üyelerinin, tasarıyı ABD Başkanı Joe Biden'a göndermeden önce, mevzuatlardaki farklılıkları müzakere etmeleri ve çözmeleri bekleniyor.

ABD Genelkurmay Başkanı General Mark Milley, haziran raporunun ardından, Savunma Bakanlığı'nın, ateşli silahların çalınmasını durdurmak için "sistemik bir düzenleme" yapmaya çalışacağını söyledi. Ancak, bazı kongre üyeleri, Savunma Bakanlığı'nın yeterli bir iş yapıp yapmayacağından emin değil.

Temsilciler Meclisi Gözetim ve Reform Komitesi'ndeki Demokratlar, Savunma Bakanı Lloyd Austin'e, "Bakanlığın askeri silah ve teçhizatı hesaba katma yeteneğini geliştirmek için henüz tutarlı bir strateji geliştirmemiş olmasından endişe duyuyoruz." diyerek çağrı yaptılar.

Öte yandan ülkede Savunma Bakanlığı'nın gerekli değişiklikleri yapacağına dair bir güven eksikliği de söz konusu.

SAYI ÇOK DAHA FAZLA OLABİLİR

İlk AP raporunda dile getirilen endişelerden biri, bazı silahlı servislerin temel bilgilerini gizlediği, bu nedenle de çalınan silahların gerçek sayısının çok daha fazla olabileceği yönünde... Ayrıca askeri yetkililerin açıklamalarının, birbiriyle çeliştiği belirtiliyor.

Kongre, askeri ateşli silahlara izleme cihazları yerleştirmeyi önerdi, ancak askeri yetkililerin direnişiyle karşılaştı. Silahları izlenebilir hale getiren teknolojinin savaş alanında ve askeri operasyonlarda riski artırabileceği belirtildi.

Temsilciler, 19 Kasım'a kadar ordunun şubelerinden sözcülerin, Temsilciler Meclisi Denetim ve Reform Komitesi'ne bir brifing vermelerini talep ettiler.

Etiketler : ABD ordusu AP raporu Lloyd Austin çalınan silahlar
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