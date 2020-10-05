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05 Ekim 2020 Pazartesi 21:56:00 - Güncelleme:05 Ekim 2020 Pazartesi 21:56:00

Önal: Türkiye Libya'nın önderliğindeki siyasi süreci desteklemeye devam edecek

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, "Son on yılda yaptığımız gibi, Libya'nın önderliğindeki siyasi süreci Birleşmiş Milletler gözetiminde desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Birleşmiş Milletler (BM) ve Almanya’nın ev sahipliğinde sanal ortamda düzenlenen bakanlar düzeyinde Libya Konferansı’na katıldı.

Toplantının, krizin çözülmesine yardımcı olacağını ve uluslararası çabalarla ileriye bakmak adına iyi bir fırsat olduğunu belirten Önal, şimdi asıl yapılması gerekenin önce sürdürülebilir bir ateşkes tesis etmek ve ardından kapsayıcı bir siyasi süreç başlatmak olduğunu vurguladı.

Geriye dönüp bakıldığında Hafter'in, BM tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti’ni (UMH) hedef alan saldırganlığı karşısında eylemsizliğin yanlış olduğunun şimdi daha iyi görülebildiğine değinen Önal, UMH'nin güçlü direnişinin, darbe girişimini ve ülkenin kaosa sürüklenmesini engellediğine ve siyasi süreç için şansın arttığına dikkati çekti.

Önal, Hafter’in saldırganlığına göz yuman ve gerçekten suç ortağı olarak hareket eden bazı ülkelerin aksine, Türkiye'nin UMH'nin yanında yer alıp, uluslararası meşruiyeti desteklediğinin altını çizdi.

Sirte ve Cufra'nın askerden arındırılmasının, sürdürülebilir bir ateşkes için kritik öneme sahip olacağını ifade eden Önal, bu konunun Libyalılar ve ilgili uluslararası paydaşlar tarafından buna göre ele alınması gerektiğini belirtti

Önal, "Burada iki faktör önemlidir, BM tarafından tanınan hükümet, tüm bu çabalarda merkezi bir konuma sahip olmalı ve meşruiyeti sorgulanmamalıdır. İkinci olarak, tüm çabalar, Berlin Konferansı sonuçlarına uygun olarak oluşturulan komitelerin çalışmaları da dahil olmak üzere, BM önderliğindeki süreçle bağlantılı olmalıdır." diye konuştu.

Kamu hizmetlerinin sorunsuz sağlanmasının da çok önemli olduğunu dile getiren Önal, bunun olabilmesi için petrol blokajının tamamen kaldırılması ve petrol tesislerinin Ulusal Petrol Şirketi'nin tam kontrolüne alınması gerektiğine işaret etti. Önal, şunları kaydetti:

"Libya'nın egemenliğinin, toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin korunması yol gösterici ilkeler olmalıdır. Bugün kaçırılmaması gereken bir fırsat var. Siyasi yoldaki hareketten sahadaki görece sakinlikten faydalanırken geçmişteki hatalar tekrarlanmamalıdır. Bu vesileyle İrini Operasyonu'nun işleyişine itirazımızı yeniden kayda geçirmek istiyorum. İrini Operasyonu, meşru hükümete yaptırım uygulamaya ve uygulamada Hafter'i ödüllendirmeye devam ediyor. Mevcut haliyle iddia edilen amaçlarına hizmet etmiyor."

"TÜRKİYE, LİBYA'DAKİ KRİZE UYGUN SİYASİ ÇÖZÜM BULMAYA KARARLIDIR"

Önal, Libya Siyasi Anlaşması temelinde kurulan Libya siyasi organları arasında devam eden diyaloğu memnuniyetle karşıladıklarını aktardı.

Libya içi görüşmelerin Siyasi Diyalog Forumu'nun yeniden başlamasının önünü açacak somut sonuçlar vermesini içtenlikle umduklarını ifade eden Önal, aslında UMH'nin güvenlik, siyasi ve ekonomik yollara girme konusunda yapıcı bir yaklaşım sergilediğine değindi.

Bunun övgüye değer olduğunu ve uluslararası toplum tarafından da kabul edilmesi gerektiğini anlatan Önal, "Türkiye, Libya'daki krize Libya halkının isteklerini karşılayacak uygun bir siyasi çözüm bulmakta kararlıdır. Son on yılda yaptığımız gibi, Libya'nın önderliğindeki siyasi süreci Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde desteklemeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

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