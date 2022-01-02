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Omicron hava trafiğini etkiledi! İptal edilen uçuş sayısı 4 bin 700'e ulaştı
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02 Ocak 2022 Pazar 15:14:00 - Güncelleme:02 Ocak 2022 Pazar 15:14:00

Omicron hava trafiğini etkiledi! İptal edilen uçuş sayısı 4 bin 700'e ulaştı

Kaynak: DHA

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Kovid-19'un Omicron varyantının ortaya çıkması ve birçok ülkede baskın hale gelmesiyle birlikte Kovid'e yakalanan personelin karantinada kalması sebebiyle uçuş iptallerinde artış gözlendi. Hava trafik sitesi FlightAware tarafından açıklanan istatistik bilgilerine göre yeni yılın ilk günü yaklaşık 4 bin 700 uçuş dünya genelinde iptal edildi.

Kovid-19'un havayolları personelini etkilenmesiyle personel sıkıntısı yaşayan havayolu şirketlerinin yaptığı uçuş iptali 1 Ocak 2022 Cumartesi günü dünya genelinde yaklaşık 4 bin 700 olarak gerçekleşti. İptal uçuşlardan yaklaşık 2 bin 700'ü sadece ABD'ye giden ve gelen uçuşlarda olduğu rapor edildi.

Hava trafik sitesi FlightAware'in raporladığı rakamlara göre bugün öğle saatine (TSİ) kadar iptal edilen uçuş sayısı dünya genelinde 3 bin 100 olarak açıklandı.

Etiketler : Omicron Kovid-19 Hava trafik sitesi FlightAware
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