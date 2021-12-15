Omicron Avrupa'da kaç ülkede görüldü?

Başlangıçta seyahatle bağlantılı olan vakalar gün geçtikçe hızla yayılmaya devam ediyor. Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi`ne (ECDC) göre 14 Aralık itibarıyla Avrupa'daki toplam vakaların 4 bin 713'nün İngiltere'ye ait olduğunu duyurdu. Diğer 22 ülkede ise toplam 1076 Omicron varyantı olduğu doğrulandı.

İngiltere'de Omicron varyantı tespit edilen 1 kişi hayatını kaybetti.

Almanya

Başlangıçta, Güney Almanya`nın Bavyera eyaletinde iki Omicron vakası tespit edildi. Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi son rakamlarına göre 14 Aralık itibarıyla 101 Omicron vakası görüldü. Almanya, yeni kısıtlamaların yanı sıra virüse karşı aşılamayı zorunlu hale getirme yolunda ilerliyor.

Fransa

Fransa'da, Omicron varyantlı 130 vaka tespit edildi. Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran`a göre, teyit edilen vakadan 21`i Güney Afrika`dan dönen insanlarda ve dördü yerel enfeksiyon sonucu tespit edildi. Bilinen ilk vaka, Fransa`nın deniz aşırı departmanlarından Reunion`da Mozambik gezisi sonrası Mauritius`tan dönen bir kişide görüldü.

İzlanda

Omicron varyantının keşfinin ardından sınır kısıtlamaları getirilmesine rağmen, İzlanda sağlık yetkilileri 1 Aralık`ta ülkede seyahat etmeyen bir kişide varyant vakası tespit ettiklerini duyurdu. Ülkede teyit edilen güncel varyant sayısı 20'ye ulaştı.

İtalya

İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü (ISS), 27 Kasım`da Napoli bölgesinden Mozambik`ten dönen bir adamda Omicron vakasını doğruladı. ISS, hasta ve ailesinin sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. ECDC verilerine göre, İtalya'da 23 Omicron vakası olduğu doğrulandı. Ülkede, toplu taşıma ve otellerin kullanımı için test sonucu gerektiren sağlık kartının da dahil olduğu yeni kısıtlamalar getirildi.

Hollanda

Amsterdam`ın Schipol Havalimanı`nda yapılan testler sonucunda, yakın zamanda Güney Afrika`dan gelen 600 yolcudan 61`inin COVID-19 testi pozitif çıktı. 14 Aralık itibarıyla, teyit edilen toplam vaka sayısı 62.

Norveç

Güney Afrika dışındaki en yüksek varyant rakamlarından biri de Norveç'te görüldü. Oslo'da bir ofisin Noel partisinden sonra 19 Omicron vakasına rastlandı. Sonucu pozitif çıkan varyantlar aşılandı. 14 Aralık itibarıyla ülkede 1176 Omicron vakası olduğu doğrulandı.

Portekiz

Portekizli Belenenses SAD futbol kulübünün bir futbolcusunun Güney Afrika`ya yaptığı ziyaret sonucunda takımda 13 futbolcuda Omicron tespit edildi. Ülkede güncel 49 vaka olduğu doğrulandı.

Danimarka

Danimarka Sağlık Yetkilileri 28 Kasım`da ülkede varyantın varlığının iki kişide tespit edildiğini doğruladı. Ülkede 13 Aralık tarihinde 7 bin 799 kişi COVID-19'a yakalandı. Omicron varyantı görülen vakaların sayısı 268'e yükseldi.

Finlandiya

Finlandiya Sağlık ve Refah Enstitüsü`ne (THL) göre, Finlandiya`da tespit edilen Omicron varyantı 13 Aralık`ta 20`ye yükseldi. Vakaların çoğunun seyahat sonucu ülkeye girdiği biliniyor.

Hırvatistan

Hırvatistan sağlık yetkilileri ülkede ilk Omicron varyantının 6 Aralık'ta görüldüğünü duyurdu. Eyalet sağlık enstitüsünden Epidemiyolog Bernard Kaic, enfeksiyonun kaynağının belirlenmediğinin, ancak vakaların bir iş toplantısında enfekte olduğunu söyledi. Hırvatistan 13 Aralık tarihine kadar 3 Omicron vakası tespit edildi.

Çekya

Çekya`nin kuzeyindeki Liberec`teki bir bölge hastanesi 27 Kasım`da COVID-19`lu bir hastada Omicron varyantının keşfedildiğini duyurdu. Aşılı ve hafif semptomları olan kadının, virüsü ülkeye Afrika ziyareti sonrası getirdiği belirlendi. 13 Aralık itibarıyla ülkedeki Omicron vakaları 9'a yükseldi.

Estonya

Estonya`da bir günde 317 kişi COVID-19`a yakalandı. En yüksek vaka oranının görüldüğü 3 Kasım tarihinde 2 bin 300 yeni vaka kaydedildi. 13 Aralık itibarıyla ülkede 26 yeni Omicron varyantı görüldü. Vakaların çoğunun Güney Afrika`dan seyahat ettikleri belirlendi.

Yunanistan

Yunanistan`da da 5 Omicron varyantı tespit edildi. Ülkedeki ilk varyantın Girit adasında yaşayan Güney Afrika'ya yakın zamanda ziyaret eden bir kişide görüldüğü düşünülüyor.

Macaristan

13 Aralık tarihine kadar varyanta rastlanmayan Macaristan`da bir gün sonra 2 Omicron varyantı olduğu duyuruldu. Kasım ayına oranla ülkedeki vaka sayıları düşmeye devam ediyor.

Letonya

Letonya`nın ilk 2 Omicron vakası 5 Aralık`ta doğrulandı. Virüs varyantı, 4 Aralık`ta Riga Uluslararası Havalimanı`nda alınan tükürük örneklerinin genom dizilimi kullanılarak test edilmesinden sonra tespit edildi. Ülkede güncel varyant oranı 5'e yükseldi.

Romanya

Romanya`da 30 Kasım`da Güney Afrika`dan dönen yolcularda 2 vaka tespit edildi. Ülkenin sağlık yetkilileri vakaların Omicron varyantı olduğunu 4 Aralık`ta doğruladı. 14 Aralık itibarıyla bu sayı 8`e yükseldi.

Rusya

Interfax haber ajansına göre, Rusya geçen hafta Güney Afrika`dan iki kişide ilk iki Omicron varyantı vakasını doğruladı. Ülkedeki vaka oranı 13 Aralık itibarıyla 16'ya yükseldi.

Slovakya

Bratislava`daki Charles Üniversitesi Bilim Parkı ile işbirliği içinde Halk Sağlığı Ofisi (ÚVZ) laboratuvarları, Cuma akşamı Slovak Cumhuriyeti topraklarında Omicron varyantının ortaya çıktığını doğruladı. Deneklere iki doz COVID-19 aşısı yapıldı. Üçüncü aşı sonrası semptomların hafiflediği görüldü. Ülkede şimdiye kadar 3 Omicron varyantı tespit edildi.

İrlanda

İrlanda'da 18 Omicron vakası olduğu doğrulandı. Belfast bölgesinde ikisi aynı haneden, South Eastern Trust bölgesinde ise bağlantısız bir vaka tespit edildi.

Romanya

Romanya`da 30 Kasım`da Güney Afrika`dan dönen yolcularda 2 vaka tespit edildi. Ülkenin sağlık yetkilileri vakaların Omicron varyantı olduğunu 4 Aralık`ta doğruladı. 14 Aralık itibarıyla bu sayı 8`e yükseldi.

İsveç

İlk vaka 29 Kasım`da İsveç Ulusal Halk Sağlığı Kurumu tarafından tespit edildi. Vakanın, Güney Afrika`dan gelen bir kişide olduğu duyuruldu. ECDC, İsveç`te güncel 51 onaylanmış Omicron vakasının olduğunu doğruluyor.

İsviçre

İsviçre sağlık yetkilileri 28 Kasım`da Güney Afrika`dan dönen bir kişide "ilk olası vaka" tespit edildiğini duyurdu. O zamandan beri, GISAID`in varyant izleyicisine göre, İsviçre`deki onaylanmış Omicron vakalarının sayısı 32`ye yükseldi.

İngiltere

Ferguson, "Koronavirüsün Omicron varyantının yayılması her iki ila üç günde bir ikiye katlanıyor" dedi. İskoçya genelinde toplam 27 vaka sayısı olduğu doğrulandı. Galler'de ise 15 vaka tespit edildi.

Başbakan Boris Johnson, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, İngiltere`de en az bir kişinin Omicron varyantından öldüğünün bilindiğini duyurdu.

İngiltere'de artan vakalar nedeniyle koronavirüs aşısı kuyrukları oluştu.