Ölümlü trafik kazasının ardından Mısır'da bir felaket daha! Çok sayıda ölü ve yaralılar var
Mısır'ın başkenti Kahire'de ölümlü tren kazasının ardından 10 katlı bir binanın çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişinin öldüğü, 29 kişinin yaralandığı aktarıldı.
Mısır'da yaşanan ölümlü tren kazasının ardından ülkede bu kez de 10 katlı bir bina çöktü.
DHA'nın yerel medyadan aktardığına göre, başkent Kahire'nin doğusundaki Şüveys Köprüsü Caddesi'nde, 10 katlı bir bina henüz bilinmeyen bir nedenle çöktüğünü aktardı.
İlk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin de yaralandığı ifade edildi.Kahire Valiliği tarafından yapılan açıklmada, arama kurtarma çalışmaların sürdüğü ve binadaki incelemeler için ekip kurulduğu belirtildi.
- Mısır'da ikinci facia!
- Süveyş Kanalı'ndaki kapanma Avrupa'ya LNG sevkiyatını sekteye uğratıyor
- "ABD en fazla Türkiye'ye ihtiyaç duyuyor"
- İtalyan'dan F-35'in uçak gemisinde kullanılmasına onay
- Fransa'dan hurda gemiler karşılığında Yunanistan'da üs hayali
- Biden'dan Başkan Erdoğan'a İklim Zirvesi daveti