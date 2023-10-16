Ölüm ablukası 10. gününde! Gazze'de temiz su kalmadı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 80 kişinin daha hayatını kaybettiği, 100 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Buna göre, 7 Ekim'den bu yana aralıksız süren yoğun bombardımanın 10'uncu gününde Gazze'deki toplam can kaybı 2 bin 750'ye, yaralı sayısı da 9 bin 700'e yükseldi.

İsrail ordusu yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ni 10 gündür yoğun şekilde bombalamayı sürdürüyor.

İSRAİL'DEN GAZZE'DEKİ NUSAYRAT MÜLTECİ KAMPI'NA HAVA SALDIRISI



Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail uçakları, Gazze'nin orta kısmında yer alan Nusayrat Mülteci Kampı'nda birçok evi hedef aldı. Saldırıda ölen ve yaralananlar olduğu aktarıldı.

Görgü tanıkları da İsrail saldırısının, bitişik evlerin bulunduğu bölgede geniş çaplı bir yıkıma neden olduğunu ifade etti.

GEÇİCİ ATEŞKES SAĞLANDIĞI YÖNÜNDEKİ HABERLER YALANLANDI



İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, yabancı uyruklu kişilerin çıkarılması karşılığında Gazze'de ateşkesin sağlandığı ya da buraya insani yardım girişi için anlaşma sağlandığı yönündeki haberler yalanlandı.

Hamas da Refah Sınır Kapısı'nın açılacağına ilişkin Mısır'ın herhangi bir şekilde kendileriyle iletişime geçmediğini açıkladı.

Hamas'a bağlı Gazze'deki Filistin Hükümeti Sözcüsü Selame Maruf, ateşkes iddialarına ilişkin, "İsrail basınında çok fazla şeyin dolaşıma sokulduğunu ve bunların temelsiz olduğunu" söyledi.

İSRAİL ENERJİ BAKANI: "ABLUKANIN KALDIRILMASINA ŞİDDETLE KARŞIYIM"

İsrail Enerji Bakanı Yisrael Katz, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Başbakan Binyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Joe Biden'ın Gazze'nin güneyine sığınan Filistinlilere su verilmesi kararını desteklediğini ve bunun İsrail'in çıkarına olduğunu savundu.



Abluka altındaki Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırılmasına itiraz eden Katz, "Ablukanın kaldırılması ve Gazze'ye malların insani amaçla ulaştırılmasına şiddetle karşıyım." ifadesini kullandı.

İsrail Enerji Bakanı, Hamas ve ona yardım edenlere değil öldürülen, kaçırılan İsraillilere karşı sorumlu olduklarını paylaştı.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, yabancı uyruklu kişilerin çıkarılması karşılığında Gazze'de ateşkesin sağlandığı ya da buraya insani yardım girişi için anlaşma sağlandığı yönündeki haberler yalanlanmıştı.

Hamas da Refah Sınır Kapısı'nın açılacağına ilişkin Mısır'ın herhangi bir şekilde kendileriyle iletişime geçmediğini açıklamıştı.

İSRAİL, LÜBNAN SINIRINA 2 KİLOMETRE MESAFEDEKİ YERLEŞİMLERİ TAHLİYE EDİYOR



İsrail ordu sözcülüğü, Savunma Bakanlığına bağlı Ulusal Olağanüstü Durum İdaresinin (NEMA), Lübnan sınırına 2 kilometre mesafedeki bölgede yaşayan İsrailli sivillerin tahliye edileceğini duyurdu.

Lübnan sınırındaki 28 beldeden tahliye edilen İsraillilerin devlet tarafından karşılanan turizm işletmelerine yerleştirileceği belirtildi.

NEMA Başkanı Yoram Laredo, Lübnan'la çıkacak olası çatışmada "operasyonel olarak" tahliye edilmesi gereken kişilerin sayısının en az 70 bin olduğunu bildirmişti.

Laredo, İsrail'in toplam 60 bin otel odası kapasitesine sahip olduğunu ve bunların sadece 40 bini belirlenen risk bölgesi dışında olduğu için sınıra yakın yaşayanların okullara yerleştirilebileceği bilgisini paylaşmıştı.

İsrail'den Kanal12'nin haberinde ise, çatışmalar nedeniyle toplam 60 bin İsraillinin yerlerinden olduğu aktarılmıştı.

Birleşmiş Milletler, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridine düzenlediği saldırılarda 1 milyondan fazla insanın yerinden edildiğini açıklamıştı.

İsrail-Lübnan sınırı 2006'daki Temmuz Savaşı'nın ardından yoğun çatışmaya ilk defa bu kadar yaklaşıyor.

ABD'nin savaş gemisini Doğu Akdeniz'e gönderdiği senaryoda İsrail'in kuzeyinde açılacak yeni bir cephenin, savaşı bölgesel bir boyuta taşımasından endişe ediliyor.

İSRAİL'DE 7 EKİM'DEN BU YANA YARALANANLARIN SAYISI 3 BİN 968'E YÜKSELDİ

İsrail Sağlık Bakanlığı, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının saldırıya geçtiği 7 Ekim'den bu yana yaralananların sayısının 3 bin 968'e yükseldiğini açıkladı.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Düne kadar hastanelere nakledilen yaralıların sayısı, 26'sı kritik, 310'u ağır, 710'u orta ve geri kalanı hafif olmak üzere 3 bin 968'e ulaştı." denildi.

Açıklamada, halen hastanelerde 89'u ağır, 181'i orta ve 81'i hafif olmak üzere 351 yaralının olduğu aktarıldı.

BATI ŞERİA'DA İSRAİL ASKERLERİNİN AÇTIĞI ATEŞTE YARALANAN FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ



İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerem kentinde birkaç gün önce düzenlediği baskında gerçek mermiyle ağır yaralanan Filistinli yaşamını yitirdi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tulkerem'de işgal güçlerinin açtığı ateş sonucu ağır yaralanan 33 yaşındaki Rami Bilal Hassan'ın hayatını kaybettiği kaydedildi.

Bakanlık, Gazze merkezli İsrail-Filistin çatışmasının başladığı 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da öldürülen Filistinlilerin sayısının 58'e yükseldiğini bildirdi.

Filistin Sağlık Bakanlığı daha önce de İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın Eriha kentine bağlı Ukbet Cebr Mülteci Kampı'na düzenlediği baskın sırasında gerçek mermiyle vurulan Muin Damu'nun yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

İSRAİL'İN GAZZE'DEKİ SALDIRILARINDA 5 SİVİL SAVUNMA MENSUBU ÖLDÜRÜLDÜ



Gazze'deki Filistin İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin doğusundaki Tuffah Mahallesi'ndeki sivil savunma merkezini bombaladığı belirtildi.

Açıklamada, saldırıda sivil savunma ekibinden 5 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si ağır, çok sayıda kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Görgü tanıkları, yaralıları kurtarmak için Gazze'nin El-Cela Caddesi'ne giden sivil savunma ve ambulans ekiplerinden çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığını ifade etti.

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun, Gazze'nin Şucaiyye ve Zeytun mahalleleri ile kentin kuzeyini yoğun bombardıman altında tuttuğunu kaydetti.

GAZZE'DEKİ İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN "ENKAZ ALTINDA BULUNANLAR NEDENİYLE ÇEVRE FELAKETİ" UYARISI



Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, İsrail'in yoğun şekilde bombaladığı Gazze Şeridi'nde 1000'den fazla cesedin enkaz altında bulunması nedeniyle çevre felaketi uyarısı yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in Gazze Şeridi'nde halkımıza yönelik devam eden barbar saldırılarının onuncu gününde, yıkılan evlerin enkazı altında kalan 1000'den fazla şehidin cenazesi nedeniyle insani ve çevre felaketi konusunda uyarıda bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Enkaz altındakilerin Sağlık Bakanlığının kaydettiği ölü sayısını önemli ölçüde artıracağına işaret edilen açıklamada, bunun çevre felaketinin ve salgın hastalıkların yayılmasının habercisi olduğu vurgulandı.

Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail'in yoğun şekilde bombaladığı Gazze Şeridi'nde 1000'den fazla kişinin enkaz altında kaldığını tahmin ettiklerini açıklamıştı.

MOSSAD, AL JAZEERA'NIN İSRAİL'DEKİ OFİSLERİNİN KAPATILMASI TALEBİNİ DESTEKLİYOR



İsrail Dış istihbarat Teşkilatı Mossad'ın, Katar merkezli Al Jazeera medya ağının, ülkedeki ofislerinin kapatılması yönündeki talebi desteklediği belirtildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'da konuyla ilgili bir haber yayınlandı.

Al Jazeera saha muhabirlerinin, ordu güçlerinin yerini ortaya çıkardığını öne süren Mossad'ın, kanalın İsrail'deki ofislerinin kapatılması yönündeki talebi desteklediğini duyurduğu aktarıldı.

İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi'nin bu yöndeki talebi, "kanalın İsrail aleyhine propaganda yaptığı" iddiasıyla Savunma Bakanı Yoav Galant ve Dışişleri Bakanlığı tarafından da destekleniyor.

Katar merkezli Al Jazeera medya ağı, 13 Ekim'de yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyinde gazetecilere yönelik saldırıdan İsrail'i sorumlu tutmuştu.

Al Jazeera, İsrail'in Lübnan'ın sınırında 1 gazetecinin öldüğü ve 2'si kanal çalışanı 5'inin yaralandığı saldırıda, kurumu ve uluslararası medyayı hedef aldığını vurgulamıştı.

İNSANİ YARDIMLAR REFAH SINIR KAPISINDA BEKLİYOR



Mısır Dışişleri Bakanı Şükri, insani yardımların Refah Sınır Kapısında beklediğini ancak İsrail'in Gazze tarafına geçişi kolaylaştırmadığını belirtti.

Şukri, başkent Kahire'de Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile bir araya geldi. İkili, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Ülkesinin, Filistin meselesinin tasfiye edilmesine yönelik her türlü girişimi reddettiğini söyleyen Şukri, "Mısır'ın Gazze Şeridi'ndeki gerilimi kontrol altına alma çabaları sürüyor." dedi.

Mısırlı Bakan, Gazze Şeridi'ne yardımların ulaştırılmasına yönelik çabaların devam ettiğini ve yardımların bölgeye intikali için hazır bekletildiğini ifade etti.

Şukri insani yardımların Mısır'ın Refah Sınır Kapısı'nda beklediğini ancak İsrail'in Gazze tarafına geçişi kolaylaştırmadığını belirtti.

Fransız Bakan Colonna da Gazze'de durumun tehlikeli boyutlara ulaştığını ve tüm bölgenin güvenliğini tehdit etmeye başladığını söyledi.

Ülkesinin Gazze'deki insani yardım kuruluşlarına 10 milyon avro tahsis ettiğini aktaran Colonna, "İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki kuşatması uluslararası hukukun ihlalidir. Gazze'deki siviller korunmalı ve temel ihtiyaçları karşılanmalı." dedi.

Fransa Dışişleri Bakanı Colonna, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile de görüşmüştü.

İSRAİL ORDUSU GAZZE'YE GÖTÜRÜLDÜĞÜ TESPİT EDİLEN 199 ESİRİN AİLESİNİ BİLGİLENDİRDİ



İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, düzenlediği basın toplantısında, esir alındığı tespit edilen 199 kişinin aileleriyle temasa geçildiğini, İsrail ordusu ve hükümetinin serbest bırakılmaları için gece gündüz çalıştığını ifade etti.

Esirlerin nerede olduğunu öğrenmek için ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen Hagari, 7 Ekim'den bu yana öldürülen askerlerin sayısının ise 291'e çıktığını dile getirdi.

Filistinli gruplar şu ana kadar ellerinde tuttukları esirlerle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

İsrail son olarak Gazze'den düzenlenen saldırılarda 286'sı asker 1300 İsraillinin öldüğünü açıklamıştı.

BM: SON 24 SAATTE ÇEYREK MİLYON İNSAN BARINAKLARA TAŞINDI



Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in yoğun bombardımana tuttuğu Gazze Şeridi'nde "acil su" ihtiyacına dikkati çekti.

UNRWA'nın X sosyal medya platformunda yapılan paylaşımda, "Gazze kuruyor. Son 24 saatte çeyrek milyon insan barınaklara taşındı. Çoğu Gazzeli, temiz suyun tükendiği BM okullarında bulunuyor." ifadesi kullanıldı.

BM GENEL SEKRETERİ GUTERRES: ORTA DOĞU'DA UÇURUMUN EŞİĞİNDEYİZ

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Orta Doğu'da uçurumun eşiğindeyiz" ifadesini kullanarak İsrail'e Gazze'deki sivillere acil ve engelsiz insani yardım erişimi sağlaması, Hamas'a da rehineleri koşulsuz serbest bırakması çağrısı yaptı.



Guterres, Gazze'de su, elektrik ve diğer temel ihtiyaçların tükendiğinin altını çizerek BM'nin Mısır, Ürdün, İsrail ve Batı Şeria'da depoları bulunduğunu, birkaç saat içinde buradaki ürünleri nakledebileceğini kaydetti.

Uluslararası Af Örgütünden "Gazze'de gidilecek güvenli yer yok" açıklaması

Uluslararası Af Örgütü, Gazze'nin kuzeyini terk etmek isteyenlerden oluşan konvoya yönelik "güvenli rota"da gerçekleşen saldırıya ilişkin, "Bu, Gazze'deki sivillerin gidecek güvenli hiçbir yeri olmadığının bir başka acımasız örneğidir. Gitseler de gitmeseler de öleceklerinden korkuyorlar." açıklaması yaptı

BIDEN: İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGAL ETMESİ BÜYÜK HATA OLUR



ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Gazze'yi işgal etmesinin büyük hata olacağını belirtti.

Biden, CBS News kanalının "60 Minutes" programına konuk oldu.

İsrail'in Gazze'de "savaş kurallarına" uyacağına inandığını vurgulayan Biden, böylelikle masum Gazze halkının gıda, su ve ilaçlara erişimi olacağını dile getirdi.

Biden, "Şu noktada İsrail'in Gazze'yi işgalini destekler misiniz?" sorusuna, "Bunun büyük bir hata olacağını düşünüyorum. Bana göre, Gazze'de olanlar aşırılıkçı Hamas'la ilgili. Tüm Filistin halkını temsil etmiyor. İsrail'in Gazze'yi işgal etmesi hata olur. Ama girip Hizbullah ve Hamas gibi aşırılıkçıları yok etmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Hamas'ın tamamen yok edilmesi gerektiğini ancak Filistin yönetimi ve devleti için bir yol olması gerektiğini belirten Biden, "Bu yol, iki devletli çözümdür ve on yıllardır ABD'nin politikası haline gelmiştir. İsrail'in yanında 5 milyon Filistinliye bağımsız bir devlet oluşturacaktır." diye konuştu.

Biden, ABD askerlerinin Orta Doğu'da bir savaşa dahil olma ihtimaline ilişkin, "Bunun gerekli olduğunu düşünmüyorum." diyerek İsrail'e gerekli tüm desteği sağlayacağına söz verdiğini anımsattı.

BM: GAZZE'DE ARTIK İNSANİ YARDIM SAĞLAYAMIYORUZ



Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, "Gazze'de artık insani yardım sağlayamadıklarını" bildirdi.

Lazzarini, düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in, 8 Ekim'de Gazze'ye yönelik su, elektrik, gıda ve diğer temel hizmetleri kesme kararının ardından yaşananlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gazze'de su, elektrik ve yakıt olmadığını söyleyen Lazzarini, "UNRWA meslektaşlarım artık Gazze'deki kişilere insani yardım sağlayamıyor." dedi.

Lazzarini, "Okullarımıza ve diğer UNRWA tesislerine sığınmak isteyen insanların sayısı çok fazla ve artık bunlarla başa çıkabilecek kapasitemiz yok." diye konuştu.

Genel Komiser Lazzarini, yakında bölgede yiyecek ve ilaç da kalmayacağını düşündüğünü söyledi.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 2 bin 670 kişinin öldüğünü, 9 bin 600 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da da 1 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan'ın güneyindeki İsrail sınırında 8 Ekim'den bu yana Hizbullah ve İsrail ordusu arasında çıkan çatışmalarda ise şu ana kadar 3 sivil ile 4 Hizbullah milisi ve 2 Filistin İslami Cihad Hareketi üyesi öldü. Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri öldü.

İŞTE BÖLGEDEN SON GELİŞMELER...

GAZZE'DE BİNDEN FAZLA KİŞİ ENKAZ ALTINDA

Gazze'deki Hamas'a bağlı hükümetin Basın Ofisi Başkanı Selame Maruf, Gazze'nin kuzeyinden güneyine göç eden Filistinli sayısının sadece 70 bin olduğunu belirterek, İsrail'in bu konudaki açıklamalarını yalanladı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırı yakınlarında bulunan Kfar Aza beldesinde toplanan bir grup İsrail askerini havan topuyla vurduklarını açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yardımların ulaştırılması için yapılan müzakereleri desteklemek üzere yarın Mısır'ın başkenti Kahire'ye gideceğini belirtti.

15:40 Ürdün İçişleri Bakanlığı, vatandaşlarını Filistin sınırına yakın bölgelere gidilmemesi konusunda uyardı.

15:39 Filistin İçişleri Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde halkın temiz su bulamadığını duyurdu

14.58 Filistin Kızılayı, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında sağlık ekiplerinden 4 kişinin öldüğünü, 5'inin yaralandığını belirtti.

14:40 İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 11 gazeteci öldürüldü

14.20 İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nde yoğun nüfusa sahip Nusayrat Mülteci Kampı'na hava saldırısı düzenledi.

13.27 Mısır Dışişleri Bakanı Şükri, insani yardımların Refah Sınır Kapısında beklediğini ancak İsrail'in Gazze tarafına geçişi kolaylaştırmadığını belirtti

12:28 Mısır Kızılayı: Yardım tırları Gazze'ye ulaştırılmak üzere Ariş'ten Refah'a gönderildi

12:26 Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, enkaz altında binden fazla cesedin bulunması nedeniyle çevre felaketi uyarısı yaptı

11:59 İsrail Enerji Bakanı: "Ablukanın kaldırılmasına şiddetle karşıyım"

11:35 BM: Gazze'de artık insani yardım sağlayamıyoruz

11:31 İsrail, Lübnan sınırına 2 kilometre mesafedeki yerleşimleri tahliye ediyor

11.17 İsrail, Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer uluslararası kuruluşların uyarı ve tepkilerine rağmen Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürürken bölgedeki hastanelere tahliye baskılarının ve saldırılarının yanı sıra su, elektrik, gıda ve diğer temel ihtiyaçlarda kesintilerine devam ediyor.

10:08 İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısı 80 artarak 2 bin 750 oldu.

08.14 İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Vatikanlı Mevkidaşı Paul Gallagher'den, Hamas Hareketi'ni açık bir şekilde kınamasını talep etti.

04.59 Filistin Sivil Savunması, Gazze'de binden fazla kişinin enkaz altında olduğunu açıkladı

İSRAİL GAZZE'YE GİREN KAMYONLARA SALDIRMAMA TAAHHÜDÜNDE BULUNMADI

04.57 Washington Post'a göre, İsrail Gazze'ye giren kamyonlara saldırmama taahhüdünde bulunmadı.

İsrail'in yardım kamyonlarını denetlemesine izin verilmesi için müzakereler sürüyor.

REFAH SINIR KAPISI SAAT 9:00'DA AÇILACAK

04.55 ABD Basını: Refah Sınır Kapısı, Gazze'yi terk edecek yabancı uyruklular ve insani yardımların geçişi için bugün saat 9:00'da açılacak.

İSRAİL: GAZZE'DE 600 BİN FİLİSTİNLİ KUZEYDEN GÜNEYE GEÇTİ

01.55 İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Hamas Hareketi ile yaşanan savaş sebebiyle Gazze'de 600 bin Filistinlinin kentin güneyine geçtiğini bildirdi.

UNRWA: GAZZE'DEKİ OKUL VE BİNALARIMIZDA 400 BİN KİŞİ KALIYOR

01.24 Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), Gazze'de kendilerine bağlı okul ve binalarda en az 400 bin yerinden edilmiş kişinin bulunduğunu duyurdu.