Oltasına şeytan takıldı

ŞOK YAŞADI

Oltanın ucunda şeffaf ve değişik şekilli bir canlı sallanıyordu. Balığın fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaşan Bermagui takipçilerine, “Bunun ne olduğuna dair en ufak bir fikrim yok. Sizce ne bu” diye sordu. Bermagui’nin fotoğrafına yorum yapanlar, bu canlının çok nadir ve derin sularda görülen Haplophryne olduğunu açıkladı. Balıkçılar arasında “hayalet deniz şeytanı” olarak bilinen canlının, denizin 2 binle 2500 metre derinliğinde yaşadığı belirtildi.

Bermagu,“Bu balığı hayatımdan ilk kez gördüm” dedi.