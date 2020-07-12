  • BIST
    114809
  • Dolar
    6,8627
  • Euro
    7,7740
  • Altın
    396,9590
İstanbul
20 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Polonya'da halk sandık başında
15 Temmuz şehidimizin eşi Yıldız Şerefoğlu: Yine olsa git derdim
Lider Medipol Başakşehir, Konya deplasmanında
ABD'li General Kenneth Franklin yine o teröristle baş başa
Meteoroloji'den 4 ile önemli uyarı: Kuvvetli olacak
Bakan Selçuk duyurdu! Emekli ikramiyelerinin yatacağı tarih belli oldu
La Liga'da şampiyonluk yarışı
Savunma sanayii Türk ordusuna güç katmaya devam ediyor! İşte 4 yeni proje
Bakan Soylu'nun acı günü... Kayınpederi hayatını kaybetti
AB'den Türkiye'ye 485 milyon euroluk ek destek
İşçiye Temmuz ikramiyesi! Bayram öncesi hesaplarda...
Binlerce İsrailli, katil Netanyahu hükümetini protesto etti
Sırbistan'daki gösteriler 5 gündür devam ediyor
Iğdır'da sel hasara neden oldu
Okinawa'daki 2 ABD askeri üssü karantinaya alındı
Manchester City deplasmanda farklı kazandı
Bursa'da bir mahalle karantinaya alındı
Mağrip Arap Alimler Birliğinden 'Ayasofya' açıklaması: Tarihi bir olay
Lübnan'da ekonomik kriz protesto edildi
Tel Aviv'de Netanyahu hükümeti karşıtı protesto düzenlendi
Yerli silah ve araçlar dünyaca ünlü bilgisayar oyunlarında
İran Petrol Bakanı Zengene: İran petrol sanayisi hiçbir şart altında teslim olmayacak
Dışişleri Bakanlığından Nepal'deki selde yaşamını yitirenler için taziye mesajı
Ardahan'da üç gündür vakalardaki düşüş sevindirdi
12 Temmuz 2020 Pazar 08:15:00 - Güncelleme:12 Temmuz 2020 Pazar 08:16:00

Okinawa'daki 2 ABD askeri üssü karantinaya alındı

ABONE OL

Japonya'nın Okinawa eyaletindeki ABD askeri personelinde Kovid-19 tespit edilmesi üzerine adadaki 2 askeri üssün karantinaya alındığı bildirildi.

Eyalet Valiliğinin açıklamasına göre, Okinawa ABD Deniz Piyade Seferi Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Stacy Clardy, salgın durumuna ilişkin Okinawa Valisi Tamaki Denny ile telefonda görüştü.

ABD üslerindeki 61 personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıkması sonucunda, vakaların görüldüğü Futenma Deniz Piyade Hava İstasyonu ve Hansen üslerine giriş ve çıkışlar kapatıldı.

"Virüse karşı ABD askerlerinin üslerde aldığı tedbirlere ilişkin ciddi şüphelerimiz var"

Vali Tamaki, konuya ilişkin dün düzenlediği basın toplantısında, "Virüse karşı ABD askerlerinin üslerde aldığı tedbirlere ilişkin ciddi şüphelerimiz var." dedi.

Üslerde doğrulanan vaka sayılarını görünce adeta şok olduğunu dile getiren Tamaki, vaka istatistiği paylaşmak yerine "çok sayıda" ifadesini kullanmakla yetindi.

Tamaki Denny, vakaların 4 Temmuz ABD Kurtuluş Günü kutlamaları için ada kumsalında askeri personele yönelik düzenlenen partiler sonrası doğrulandığına dikkati çekti.

Şu ana kadar Okinawa'dan bildirilen vakalara, ABD'ye ait Kadena Hava Üssü, Futenma Deniz Piyade Hava İstasyonu, Hansen ve McTureous üslerindeki vaka sayıları dahil edilmedi.

Japonya'nın güneybatısındaki ada eyaleti Okinawa'da, bugüne kadar 148 Kovid-19 vakası tespit edildi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER