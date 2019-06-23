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23 Haziran 2019 00:32 | Pazar

Oğlu Abdullah anlattı: Mursi'nin çehresinde sükunet belirdi

Muhammed Mursi'nin oğlu Abdullah Mursi, babasının şehadetini haber almalarını ve sonrasında yaşadıklarını anlattı.

Oğul Mursi, babasının cenazesini, vefatından 10 saat sonra annesi, amcası ve kardeşleriyle beraber gördüğünü belirtti. Abdullah Mursi, güvenlik güçlerinin cenazenin başından ayrılmasından sonra babasının çehresinin değiştiğini ve yüzünde tebessüm belirdiğini söyledi. Mursi, aile olarak güvenlik güçlerinin babasının naaşının yıkanmasına nezaret etmelerine, tabutu taşımalarına ve cenaze namazına katılmalarına müsaade etmediklerini de aktardı.

Mahkeme salonunda vefat eden Mısır'ın demokratik yollarla göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin oğlu Abdullah Mursi, aile olarak babasının naaşı yıkanırken emniyet mensuplarının odada durmalarına, tabutu taşımalarına ve cenaze namazını kılmalarına izin vermediklerini ifade etti.

Mursi, Facebook hesabında yaptığı açıklamada, babasının şehadetini haber aldıkları anda ve sonrasında yaşadıklarını anlattı.

Tora Hapishanesi Hastanesinde bulunan babasının naaşının olduğu odaya, vefatından 10 saat sonra ilk kez hapis yatan oğlu Usame Mursi de dahil olmak üzere 5 kardeşi, annesi ve amcası ile beraber girdiklerini ifade eden Abdullah Mursi, ilk anda babasının cenazesinin yüzünde çok soluk ve öfkeli bir ifade gördüklerini aktardı.

O esnada odada bulunan çok sayıdaki güvenlik görevlilerini dışarı çıkarttıklarını belirten Mursi, "Kapıyı kapattıktan sonra şehit Mursi'nin yüz ifadesi değişti, çehresinde sükunet ve mutmain bir ifade belirdi." ifadelerini kullandı.

ABDULLAH MURSİ, DAHA SONRA YAŞADIKLARINI İSE ŞÖYLE ANLATTI

"Dualarla şehit cumhurbaşkanının naaşını yıkamaya başladık. Bedeni değişmeye ve yüzünde tebessüm belirmeye başladı. Bu duruma inanamadık. Zalimler, askerler odada olduğunda yüzü farklı şekildeydi. Gördüklerimiz karşısında dehşete düştük."

Bunun bir mucize olmadığını ancak Allah'ın kendilerine müjdeler gönderdiğini dile getiren Mursi, şehidi yıkadıkça çehresindeki tebessümün daha da belirginleştiğini kaydederek, yıkama tamamlandıktan sonra Allah'ın kendilerine bir müjde daha verdiğini ve o anda sabah ezanın okunduğunu belirtti.

Abdullah Mursi, babasının hayatı boyunca sabah namazlarını camide kıldığını aktararak, babasının hapishanede de sabah ezanını okuduğuna ve ardından namaz kıldığına değindi.

AİLE GÜVENLİK GÜÇLERİNİN CENAZE NAMAZINA KATILMASINA İZİN VERMEDİ

Mursi, naaşın emniyet mensuplarınca taşınmasına izin vermediklerini ve naaşı 4 oğlunun taşıdığını, mescitte önce sabah namazını kıldıklarını, güvenlik güçlerinin cenaze namazına katılmalarına da izin vermediklerini ve sadece aile olarak babasının cenaze namazını kıldıklarını açıkladı.

Abdullah Mursi, babalarının naaşını Müslüman Kardeşler Teşkilatının (İhvan) liderleri ve önde gelenlerinin defnedildiği Nasır kentindeki kabristana, arkadaşı eski İhvan Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Mehdi Akif'in yanına gömülmek üzere getirdiklerini ifade etti.

Şehit babasına Eylül 2018'de yaptığı son ziyarette kendisine Akif'i sorduğunu ve Eylül 2017'de vefat ettiği haberini verdiklerini anlatan Mursi, babasının bu haber üzerine "Allah'tan geldik ve yine ona döneceğiz. Onunla Hazreti Peygamber'in Havz-ı Kevser'inde buluşacağız inşallah." dediğini anlattı.

Abdullah Mursi, babasını kabre indirip yüzünü açtıklarında ise çehresinin adeta parladığını da kaydetti.

Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, yargılandığı "Vadi en-Natrun Hapishanesinden kaçış ve Hamas adına casusluk" davasının duruşması esnasında 17 Haziran'da hayatını kaybetmişti.

(AA)

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