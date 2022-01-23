VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Biden'ın gafının perde arkası
Projeleri suya düştü!
Oto ekspertizde yeni dönem
Savaşın adresi değişti!
Rüşvete fahiş zam!
O ülkede petrol sızıntısı nedeniyle acil durum ilan edildi
İstanbul'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! Ölü ve yaralılar var
PKK/YPG ile DEAŞ arasında şiddetli çatışma!
Google'dan Türkiye raporu! TBMM'ye gönderildi
İslamofobi sınır tanımıyor... Müslüman bakan inancından ötürü görevden alındı
Putin'i övmüştü! Tepkiler sonrası istifa etti!
Türkiye kar altında! 49 il alarmda
İngiltere'nin iddiasına Rusya'dan sert tepki!
Haritadan silindi
‘Şahmeran' heyecanı
Yılın marka yüzü seçildi
Anne-kız arasında Edis krizi
Karne hediyesi
Sahne şov dünyasıdır
Sürpriz yakınlaşma
Tedavi edilmeyen varise dikkat
Bebeklerde diş bakımı 6 aylıkken başlamalı
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 23 Ocak
Hareketsizlik kalp hastalıklarını maskeliyor
23 Ocak 2022 Pazar 10:07:00 - Güncelleme:23 Ocak 2022 Pazar 10:07:00

O ülkede petrol sızıntısı nedeniyle acil durum ilan edildi

Kaynak: AA

ABONE OL

Peru, Tonga'da 15 Ocak'ta meydana gelen yanardağ patlamasının ardından petrol sızıntısının neden olduğu kirlilik sebebiyle 'Çevresel Acil Durum' ilan etti.

Peru hükümetince, petrol sızıntısının yol açtığı çevre felaketiyle "etkin ve sürdürülebilir" mücadele amacıyla 90 günlük Çevresel Acil Durum kararı alındı.

Çevre Bakanlığı açıklamasında, sızıntının yüksek biyolojik çeşitliliğe sahip deniz ekosistemi üzerinde önemli etkisi olduğunu vurgulayarak, halk sağlığı için de yüksek risk oluşturduğunu bildirdi.

- TANKERDEN PETROL SIZMIŞTI

Tonga'daki patlamadan sonra tsunaminin oluşturduğu dalgalar bu esnada boşaltma işlemi yapan İtalyan bandıralı "Mare Doricum" tankerinden 6 bin varilden fazla petrolün Pasifik Okyanusu'na sızmasına yol açmıştı.

Peru'nun La Pampilla Rafinerisi'nde meydana gelen olayın ardından ülkenin 21 sahilinde petrol sızıntısı nedeniyle kirlilik oluşmuştu.

Çok sayıda deniz canlısının zarar gördüğü çevre felaketi üzerine bölgeyi ziyaret eden Devlet Başkanı Pedro Castillo, krizle başa çıkmak için bir komite kurulacağını bildirmişti.

Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı bir uzman ekibinin petrolün neden olduğu kirlilikle mücadeleye destek vereceği belirtilmişti.

Etiketler : petrol sızıntısı PERU Devlet Başkanı Pedro Castillo
Arkadaş paniği!

Arkadaş paniği!
Eski modeller jüri oldu

Eski modeller jüri oldu
Albüm öncesi single

Albüm öncesi single
İlk kez gecelerde

İlk kez gecelerde
Bu kez tek başına

Bu kez tek başına
İlk fotoğraf geldi

İlk fotoğraf geldi
41'inci okulunu Siirt'te açıyor

41'inci okulunu Siirt'te açıyor
Bayılıyorum beni hep dışlamanıza!

Bayılıyorum beni hep dışlamanıza!
Tam bir Safiş!

Tam bir Safiş!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER