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03 Temmuz 2019 07:54 | Çarşamba

O denizaltı Rusya'nın en gizli silahıydı! ABD yıllardır takip ediyordu

Beyaz Saray, Washington ve Brüksel hattında üst üste yapılan acil toplantıların arka planında ne olduğu konuşuluyor. Rus kaynaklar, Putin'in donanmaya ait nükleer denizaltıda çıkan yangın üzerine acil toplantı gerçekleştirdiğini duyurdu. Barents Denizi'nde meydana gelen nükleer denizaltındaki yangında olası bir sızıntıdan endişe ediliyordu. Washington ise henüz resmi açıklama yapmasa da acil durumun, Rus denizaltı yangınıyla ilgili olduğu iddia ediliyor. Rusya'nın en gelişmiş ve en gizli tutulan denizaltısı AS-12 Losharik'in yıllardır ABD'nin takibindeydi. İşte Losharik'in özellikleri..

Beyaz Saray'da acil durum ilan edilmesinin akabinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de randevularını iptal etmesi, dünya basınında yankı buldu.

Rus kaynaklar, Putin'in acil toplantısının dün Barents Denizi'nde nükleer denizaltında meydana gelen kazaya ilişkin olduğunu açıkladı. Bu gelişmeden sonra, Rus denizaltısında nükleer sızıntı iddiaları gündeme geldi.

RUS DENİZALTISININ KRİTİK ÖZELLİKLERİ VAR

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, denizaltının tipine ilişkin detay verilmedi ancak Rus basınına göre denizaltı nükleer enerjiyle çalışan AS-12 Losharik tipi bir denizaltı.
 
2010 yılında hizmete giren Losharik denizaltısı Rusların en gelişmiş ve en gizli tutulan denizaltısı olarak biliniyor.
 
2012 yılında Rusya’nın Arktik’teki deniz tabanında hak iddia etmesi ve burada egemenlik hakkının olduğunun kanıtlanmasını amaçlayan bir araştırmada kullanılmıştı.
 
Denizin 2500 metre altında örnek toplamıştı
 
Denizaltı o dönem denizin 2500 metre altından örnek toplamıştı. Bazı gözlemciler denizaltının 6 bin metreye kadar inebildiğini belirtmiş ancak bu bilgi bağımsız kaynaklarca doğrulanamamıştı.

Uzmanlar, bu denizaltının olası görevlerinden birinin okyanus tabanında bulunan iletişim hatlarının bozulması olabileceğini belirtmişti.
 
Rus basınına göre, resmi olarak Kuzey Filosu’na ait Losharik doğrudan Rusya Savunma Bakanlığı’nın Derin Deniz Araştırma birimine bağlı.

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