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NYT: ABD Ukrayna'nın Rus generalleri öldürmesine yardım ediyor
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05 Mayıs 2022 Perşembe 17:53:00 - Güncelleme:05 Mayıs 2022 Perşembe 17:53:00

NYT: ABD Ukrayna'nın Rus generalleri öldürmesine yardım ediyor

Kaynak: AA

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ABD'nin Ukrayna ordusuna sağladığı askeri istihbarat nedeniyle yaklaşık 12 Rus generalinin savaş alanında hedef alınarak öldürüldüğü iddia edildi.

New York Times'ın (NYT) üst düzey Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD'nin Ukrayna'ya Rusya'nın mobil askeri karargahının yeri de dahil olmak üzere gerçek zamanlı savaş alanı istihbaratı sağladığı kaydedildi.

Ukrayna ordusunun, ABD'nin paylaştığı bilgilere kendi istihbaratını da dahil ederek savaş alanında Rus askeri yetkilileri hedef aldığı ve şu ana kadar yaklaşık 12 Rus generalin topçu ateşi veya diğer saldırılarla öldürüldüğü öne sürüldü.

Haberde, Ukrayna ordusunun saldırılarının hepsinin ABD istihbaratına dayanmadığına işaret edilerek ABD'nin Rus ordusuna karşı istihbaratı nasıl topladığı veya bu bilgilerin paylaşılmasından dolayı tam olarak kaç Rus generalinin öldürüldüğünün de net olmadığı aktarıldı.

Söz konusu çabaların Ukrayna'nın kendisini savunmasına yardımcı olmak için Biden yönetiminin gizli desteğinin bir parçası olduğu belirtilen haberde, Beyaz Saray'ın, istihbarat paylaşımına yönelik herhangi bir açık çabanın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i kışkırtabileceğinden endişe ettiği değerlendirmesi de yapıldı.

Etiketler : New York Ukrayna ABD
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