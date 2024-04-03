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03 Nisan 2024 Çarşamba 13:41:00 - Güncelleme:03 Nisan 2024 Çarşamba 13:41:00

Norveç parlamento binasında bomba alarmı

Kaynak: AA

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Norveç Parlamentosu (Storting), bomba ihbarı alınmasının ardından boşaltılarak giriş çıkışlara kapatıldı.

Norveç'teki VG gazetesinin haberine göre, polis, yerel saatle 10.00'da parlamentoya yönelik bomba tehdidine ilişkin ihbar aldı.

Parlamento çalışmaları durdurulurken, binanın boşaltılması talimatı verildi.

İhbarın ardından olay yerine giden polis, parlamento binasının giriş ve çıkışları ile sokakları kapattı.

Bomba tehdidinin kaynağına ilişkin açıklama yapılmadı.

Etiketler : norveç bomba ihbar
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