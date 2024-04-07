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07 Nisan 2024 Pazar 11:45:00 - Güncelleme:07 Nisan 2024 Pazar 11:45:00

Nikaragua, Ekvador ile tüm diplomatik ilişkileri kesti

Kaynak: AA

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Nikaragua, polisin Meksika Büyükelçiliğine yaptığı baskının ardından Ekvador ile tüm diplomatik ilişkileri kestiğini bildirdi.

Nikaragua hükümeti, eski Ekvador Devlet Başkan Yardımcısı Jorge Glas'ı gözaltına almak için Aralık 2022'den bu yana kaldığı Meksika'nın Kito Büyükelçiliğine yapılan baskına ilişkin açıklamada bulundu.

Baskının ardından Ekvador ile tüm diplomatik ilişkilerin kesildiği belirtilen açıklamada, Ekvador hükümetinin 2020'de Nikaragua'nın Kito Büyükelçisini geri çektiği hatırlatıldı.

Açıklamada, Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador ve hükümetini desteklemeye devam edecekleri ifade edildi.

Meksika Büyükelçiliğinin baskına uğramasının ardından başta Latin Amerika ülkeleri olmak üzere çok sayıda lider Devlet Başkanı Obrador'a destek vermiş ve Ekvador'a ise tepki göstermişti.

Ekvador polisi, eski Ekvador Devlet Başkan Yardımcısı Jorge Glas'ı gözaltına almak için Aralık 2022'den bu yana kaldığı Meksika'nın Kito Büyükelçiliğine dün baskın yapmıştı.

Büyükelçiliğin Siyasi İşler Sorumlusu Roberto Canseco, gazetecilere açıklamasında, Ekvador polisinin içeriye zorla girdiğini ve personele saldırdığını belirtmişti.

Meksika Devlet Başkanı Obrador, Ekvador polisinin büyükelçiliğe girmesinin ulusal egemenliğin açık ihlali anlamına geldiğini söylemişti.

Etiketler : nikaragua ekvador diplomatik ilişkiler
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