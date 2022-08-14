VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Terör örgütü DEAŞ Kerkük'te bir çocuğu kaçırdı
Nijerya'da silahlı saldırı: 13 kişi öldü
Hamburg'da polis gösteri yapan çevrecilere biber gazı kullandı
Avusturya'da göçmenleri taşıyan araç polisten kaçarken kaza yaptı: 3 ölü
Macaristan'da 'Türk Kurultayı' rüzgarı esti
Bakan Koca: Hedefimiz, yıl sonuna dek her polikliniğe bir sekreter
Pakistan'da bombalı saldırı: 3 ölü
'8 cemeviyle ilgili toplu töreni yakında gerçekleştireceğiz'
İstanbul-İzmir Otoyolu'ndaki zincirleme kazada 10 kişi yaralandı
Bakan Akar: 35 bin 656 terörist etkisiz hale getirildi
Akar, Balıkesir'de ziyaretlerde bulundu
Kızıldeniz'de 'Büyük Öfke' tatbikatı
Pakistan'da şiddetli yağışlar 10 can aldı
Başkan Erdoğan, AK Parti Çorum İl Başkanlığı'nı ziyaret etti
Rusya: Donetsk'teki Peski yerleşim birimi ele geçirildi
Suudi Arabistan'dan umre kararı
Berlin'de 80'den fazla otomobilin üzerine gamalı haç çizildi
Eren Abluka-34 operasyonu başladı
Trafik cezasından kaçan şoför yakalanınca aracını yaktı
Zincir marketlere indirim mesajı... "Kendilerini ayarlayacaklar"
"Kovid-19 vaka sayıları düşüşe geçebilir"
Hyundai robotlar için 400 milyon dolar harcayacak
"Filenin Efeleri" yarın Danimarka ile karşılaşacak
DSÖ maymun çiçeği varyantlarına yeni isim verdi
14 Ağustos 2022 Pazar 00:28:00 - Güncelleme:14 Ağustos 2022 Pazar 00:28:00

Nijerya'da silahlı saldırı: 13 kişi öldü

Kaynak: AA

ABONE OL

Nijerya'nın Taraba eyaletinde silahlı kişilerin bir köye düzenlediği saldırıda 13 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'da henüz kimliği belirlenemeyen silahlı kişiler, Taraba eyaletine bağlı Karekuka köyünde saldırı düzenledi.

Saldırıda aralarında 6 yerel güvenlikçinin bulunduğu 13 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı ve çok sayıda ev de kundaklandı.

Taraba Polis Sözcüsü Usman Abdullahi, olayı doğruladı ancak ölü sayısı hakkında bilgi vermedi.

Abdullahi, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirtti.

MOTOSİKLET KULLANIMI YASAKLANMIŞTI

Ülkede, silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölgede zaman zaman hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Etiketler : Nijerya Taraba eyaleti silahlı saldırı
Şarkılarımı bilen söylesin

Şarkılarımı bilen söylesin
Sema herkesi şaşırtıyor

Sema herkesi şaşırtıyor
Listelere hızlı giriş

Listelere hızlı giriş
Eğlence başlıyor

Eğlence başlıyor
Çağatay'ın sağlığı yerinde

Çağatay'ın sağlığı yerinde
Aşıklar gecesi

Aşıklar gecesi
70 konserli festival

70 konserli festival
Yakışıklı listesinin zirvesine Alp oturdu

Yakışıklı listesinin zirvesine Alp oturdu
Akıl yaşta değil değil

Akıl yaşta değil değil

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes