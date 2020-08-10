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10 Ağustos 2020 Pazartesi 17:48:00 - Güncelleme:10 Ağustos 2020 Pazartesi 17:48:00

Nijerya'da silahlı çetelere operasyon: 10 ölü

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Nijerya'nın kuzeybatısında silahlı çete üyelerine yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 10 çete üyesi öldürüldü.

Katsina Eyaleti Polis Sözcüsü Gambo İsah, yaptığı açıklamada, eyaletin Batsari bölgesinde artan saldırılar nedeniyle silahlı çete üyelerine yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

Operasyonda 10 silahlı çete üyesinin etkisiz hale getirildiğini aktaran İsah, çok sayıda silahlı çete üyesinin de yaralı halde kaçtığını kaydetti.

Gambo İsah, operasyonda 30 büyükbaş hayvan, silah ve çok sayıda önemli mühimmatın ele geçirildiğini de söyledi.

MOTOSİKLET KULLANIMI YASAKLANMIŞTI

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölgede zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

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