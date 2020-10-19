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19 Ekim 2020 Pazartesi 17:40:00 - Güncelleme:19 Ekim 2020 Pazartesi 17:40:00

Nijerya'da ordu sokağa indi!

Kaynak: AA

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Nijerya'da polis bünyesinde oluşturulan Özel Hırsızlıkla Mücadele Ekibine (SARS) karşı devam eden gösteriler nedeniyle başkent Abuja'da ordu sokağa indi.

Özel polis biriminin "insan haklarını ihlal ettiği" gerekçesiyle 7 Ekim'den bu yana ülke genelinde protestolar devam ederken Abuja'nın farklı bölgelerinde askerler konuşlandırıldı.

Nijerya Ordu sözcülerinden Musa Sagir, gazetecilere yaptığı açıklamada, sokağa inen askerlerin bu hafta başlatılan operasyonun bir parçası olduğunu belirtti.

Sagir, askerlerin SARS karşıtı protestocuları hedef almayacağını ifade etti.

EDO EYALETİNDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Edo Eyalet Hükümet Sekreteri Osarodion Ogie, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, eyalette devam eden protestoların şiddete dönüşmesi nedeniyle saat 16.00'dan itibaren eyalette 24 saat sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini bildirdi.

Protestocularla başka grup arasında yaşanan şiddet olayları sonucu bu kararın alındığını kaydeden Ogie, "Edo hükümeti, vatandaşlarının meşru protestolar yapma haklarına saygı duyarken serserilerin kargaşa çıkarmasına karşı susamaz." ifadelerini kullandı.

Nijerya'nın Delta eyaletinde iki hafta önce, bir gencin SARS tarafından öldürülmesinin ardından sosyal medyada ünlüler ve aktivistlerin çağrısıyla Lagos ve başkent Abuja'da başlatılan gösteriler, ülke geneline yayıldı.

Uluslararası Af Örgütüne göre, geçen haftadan bu yana ülkenin farklı eyaletlerinde devam eden protestolarda en az 10 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı.

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