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26 Temmuz 2020 Pazar 07:40:00 - Güncelleme:26 Temmuz 2020 Pazar 07:40:00

Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 40 bine yaklaştı

Kaynak: AA

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Batı Afrika ülkesi Nijerya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 39 bin 977'ye yükseldi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinin açıklamasına göre, ülke genelinde şimdiye kadar 259 bin 516 Kovid-19 testi yapıldı.

Ülkede vaka sayısı son 24 saatte 438 artarak 39 bin 977'ye ulaştı.

Son 24 saatte 11 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 856 oldu. İyileşen hasta sayısı da 16 bin 948'e çıktı.

Lagos 14 bin 300, başkent Abuja 3 bin 451, Oyo 2 bin 517, Edo 2 bin 165, Rivers 1640 ve Delta 1464 ile Nijerya'da en fazla vaka görülen eyaletler oldu.

Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 832 bin aştı, 17 bin 563 kişi hayatını kaybetti.

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