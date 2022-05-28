VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Bozdağ: Darbe teşebbüslerine karşı çok ciddi adımlar atıldı
Nijerya'da kilisede izdiham: 31 kişi öldü
Vaka sayısı üst üste ikinci kez binin altında
İstanbul Valiliğinden yarın için 'toplu ulaşım araçları kullanılması' önerisi
Bariyerlere çarpan hafriyat yüklü kamyon devrildi
Başkan Erdoğan Bakü'de iki merkezin açılışını yaptı
Putin'den Ukrayna mesajı: Tahılın ihracı için yardımcı olabiliriz
Yeni haftada hava nasıl olacak?
TOGG'dan heyecanlandıran gelişme!
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan 'yalan siyaseti' tepkisi
Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Rus saldırılarında evsiz kalan Ukraynalıların gözyaşı dinmiyor
Nobel ödüllü Türk bilim insanı Aziz Sancar, TEKNOFEST Azerbaycan'ı ziyaret etti
TEKNOFEST Azerbaycan
Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar: Memleketimizin yükselmesi için çok ama çok çalışın
"Özde kardeş olan iki devletiz, iki halkız"
Aliyev'den Başkan Erdoğan'ı güldüren sözler
Selçuk Bayraktar'dan Azerbaycan Teknofest'te önemli mesaj
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 1000'inci gününe giriyor
Müjdelenen fethin 569. yılı
Bakan Kurum'dan kira düzenlemesiyle ilgili flaş açıklama!
Rusya'dan itiraf gibi açıklama: Terör örgütü ile görüşüyoruz
Pençe-Kilit'te 18 terörist etkisiz hale getirildi
İlk lisanslar verildi
28 Mayıs 2022 Cumartesi 21:05:00 - Güncelleme:28 Mayıs 2022 Cumartesi 21:05:00

Nijerya'da kilisede izdiham: 31 kişi öldü

Kaynak: AA

ABONE OL

Nijerya'nın Rivers eyaletindeki Port Harcourt Kilisesi'nde izdiham nedeniyle 31 kişi yaşamını yitirdi.

Nijerya'nın Rivers eyaletindeki Port Harcourt Kilisesi'nde izdiham nedeniyle 31 kişi yaşamını yitirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Port Harcourt Kilisesi'nde ihtiyaç sahipleri için organize edilen yiyecek dağıtımı sırasında izdiham yaşandı.

İzdiham esnasında kilisenin arkasında bulunan küçük kapıdan içeri girmeye çalışan 31 kişi hayatını kaybetti.

Olayda birçok kişinin yaralandığı belirtiliyor.

Etiketler : Nijerya Ulusal basın eyaleti
Enteresan bir dönemdeyim

Enteresan bir dönemdeyim
Alkışlar oğluma gelsin

Alkışlar oğluma gelsin
New York'ta sahnede

New York'ta sahnede
Yıldızlar geçidi

Yıldızlar geçidi
Ticarete atladı

Ticarete atladı
10 yıldır çalışıyorum bir evim yok

10 yıldır çalışıyorum bir evim yok
Kendini susturdu

Kendini susturdu
Makyaj paniği

Makyaj paniği
Sürpriz kutlamaları sevmiyorum

Sürpriz kutlamaları sevmiyorum

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX