VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
GRKY, KKTC'nin yardım teklifini kabul etmedi
Türkiye'den dünya devi Real Madrid'e bir transfer daha!
Çanakkale'de çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altında
Slovenya'da meydana gelen sel felaketinde can kaybı 6'ya yükseldi
"Demokrasi zaferinin yerel seçimlerde taçlanması milli zarurettir"
Polonya'dan Belarus sınırına ilave 1000 asker gönderme kararı
07 Ağustos 2023 Pazartesi 16:34:00 - Güncelleme:07 Ağustos 2023 Pazartesi 16:34:00

Nijerya'da düzenlenen operasyonda fidye için kaçırılan 7 kişi kurtarıldı

Kaynak: AA

ABONE OL

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde düzenlenen hava operasyonuyla fidye için kaçırılan 7 kişi kurtarıldı.

Nijerya Hava Kuvvetleri (NAF) Sözcüsü Edward Gabkwet, yaptığı açıklamada, ordunun Kaduna eyaletine bağlı Birnin Gwari bölgesinde silahlı kişilere yönelik hava operasyonu düzenlediğini belirtti.

Gabkwet, operasyonda silahlı kişilerin fidye için kaçırdığı 6 kadın ve bir erkeğin kurtarıldığını kaydetti.

Kurtarılanların sağlık kontrolü için NAF tıbbi tesisine sevk edildiğini aktaran Gabkwet, sağlık kontrolünün ardından ailelerine teslim edilecekleri bilgisini paylaştı.

Nijerya'da insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Etiketler : NİJERYA FİDYE KAÇIRILMA
Eski dostlar düşman oldu

Eski dostlar düşman oldu
Teşkilat'tan ayrıldı

Teşkilat'tan ayrıldı
Evlilik yakında

Evlilik yakında
Milano çıkarması

Milano çıkarması
Maddi sıkıntı yaşıyor

Maddi sıkıntı yaşıyor
Türkiye'yi terk etmem

Türkiye'yi terk etmem
Hiçbir ünlü geri dönmedi

Hiçbir ünlü geri dönmedi
Fuat Güner'den Özkan Uğur'a duygusal yazı

Fuat Güner'den Özkan Uğur'a duygusal yazı
Sürpriz kutlama

Sürpriz kutlama

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX