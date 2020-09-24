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24 Eylül 2020 Perşembe 22:55:00 - Güncelleme:24 Eylül 2020 Perşembe 22:55:00

Nijerya'da çetelerin rehin tuttuğu 20 kişi kurtarıldı

Kaynak: AA

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Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeyinde silahlı çeteler tarafından rehin tutulan 20 kişi operasyonlarla kurtarıldı. Çok sayıda silahlı çete üyesi de etkisiz hale getirildi.

Nijerya Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Enenche, gazetecilere yaptığı açıklamada, Katsina eyaletine bağlı Fankama ve Sabon Layi bölgelerinde, silahlı çete üyelerine yönelik "Sanity Sahel" operasyonunun düzenlendiğini belirtti.

Enenche, operasyonlarda silahlı çetelerin rehin aldığı 11'i kadın 20 kişinin kurtarıldığını kaydetti.

ÇOK SAYIDA ÇETE ÜYESİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Operasyonlarda çok sayıda silahlı çete üyesinin etkisiz hale getirildiğini aktaran John Enenche, önemli sayıda mühimmatın da ele geçirildiğini söyledi.

Rehinelerin ne zaman kaçırıldıklarına ilişkin ise henüz bilgi paylaşılmadı.

Ülkede hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında zaman zaman şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin kendilerine saldırdığını ve hayvanlarını çalmaya çalıştığını öne sürüyor.

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