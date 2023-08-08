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08 Ağustos 2023 Salı 20:26:00 - Güncelleme:08 Ağustos 2023 Salı 20:26:00

Nijerya ordusu çalıntı petrol taşıyan gemileri imha etti

Kaynak: AA

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Nijerya ordusu, Rivers eyaletinde düzenlediği hava operasyonunda çalıntı ham petrol taşıyan 3 gemiyi imha etti.

Nijerya Hava Kuvvetleri (NAF) Sözcüsü Edward Gabkwet, yaptığı açıklamada, "Delta Safe" operasyonu kapsamında ordunun, Rivers eyaletindeki yasa dışı petrol çıkarma alanlarına hava operasyonu düzenlediğini belirtti.

Gabkwet, operasyonda çalıntı ham petrol taşıyan 3 geminin imha edildiğini kaydetti.

Gabkwet, ordunun ayrıca Rivers eyaletinin başkenti Port Harcourt'taki yasa dışı rafineride petrol ürünleriyle dolu tank ve depoları belirlediğini, tesisi imha ettiğini aktardı.

Nijerya'da yüzlerce yasa dışı petrol rafinerisi faaliyet gösteriyor.

Ülkenin tespit edilmiş petrol rezervleri yaklaşık 37 milyar varil ve dünyadaki rezervlerin yüzde 3,1'ini oluşturuyor.

Ham petrol üretiminde dünyanın ilk 15 ülkesi arasında bulunan Nijerya, en fazla petrol rezervine sahip 8'inci ülke ve petrol ihracatı bakımından da 6'ncı sırada bulunuyor.

Petrol yataklarının yer aldığı Delta bölgesinde, silahlı grupların petrol alanlarındaki sabotajları, çatışmalar ve insan kaçırma gibi olaylar yaşanıyor.

Etiketler : nijerya afrika petrol
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