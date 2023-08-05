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Nijerya lideri Tinubu'nun "Nijer'e asker gönderme" talebi reddedildi
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05 Ağustos 2023 Cumartesi 22:14:00 - Güncelleme:05 Ağustos 2023 Cumartesi 22:14:00

Nijerya lideri Tinubu'nun "Nijer'e asker gönderme" talebi reddedildi

Kaynak: AA

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Nijerya'da Senato, Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun darbenin yaşandığı Nijer'e asker gönderme talebini kabul etmedi.

Senato Başkanı Godswill Akpabio, yaptığı açıklamada, Tinubu'nun Nijer'e askeri müdahale için destek isteğini değerlendirdiklerini ancak bu isteğin doğru bir adım olmadığını belirtti.

Senatonun Nijer'e askeri gönderilmesi talebini kabul etmediğini aktaran Akpabio, Nijer'deki siyasi çıkmazın askeri müdahale yerine siyasi yollarla çözülmesi gerektiğini söyledi.

Akpabio ayrıca Tinubu'dan Nijer ve Nijerya'nın yıllardır sahip olduğu "samimi ilişkiyi" koruyacak kalıcı çözümler bulmasını istedi.

Nijerya Devlet Başkanı ve aynı zamanda Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Başkanı olan Tinubu, dün, Senatoya mektup yazarak Nijer'e askeri müdahale için destek istemişti.

NİJER'DEKİ DARBE

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane (Ömer) Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlenmiş ve geçiş hükümetinin başına geçmişti.

Bazum, 26 Temmuz'dan bu yana şahsi konutunda tutuluyor.

Etiketler : nijerya nijer nijer darbesi
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