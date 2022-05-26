VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan'dan Beştepe'de önemli açıklamalar
Finlandiya Başbakanı Marin, Ukrayna'nın Buça ve Irpin şehirlerini ziyaret etti
Shakira 14,5 milyon avro vergi kaçırma suçlamasıyla İspanya'da yargılanacak
Almanya Başbakanı Scholz: Putin kazanmamalı ve kazanmayacağına eminim
Türkiye'de 1260 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 4 kişi hayatını kaybetti
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor
MR. Jade 75. Cannes Film Festivaline Katıldı
Türkiye-Afrika Medya Zirvesi ikinci gününde devam ediyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şehit asker Mehmet Meral'e rahmet diledi
Nijerya Haber Ajansı Genel Müdürü Buki Ponle: Gazeteciler uluslararası düzende arada kaldı
Hazinenin Cumhurbaşkanı kararıyla şirketlere iştiraki Anayasa'ya uygun bulundu
TEKNOFEST Azerbaycan kapılarını açtı
"Türk uşakları neler başarabileceğini tüm dünyaya gösterecek"
OGM 4 ilde yangın tatbikatına başladı
CHP ve HDP Türkiye düşmanlığında birleşti!
Fahiş fiyatlara son! Bakanlık harekete geçti
ABD medyası duyurdu! İsrail suikasti itiraf etti
Sağanak ve toz fırtınası geliyor
Kuşadası Belediyesi'nde rüşvet skandalı! Görevden uzaklaştırıldılar...
Nur Gül Arslan: Yaşam alanlarında doğaya dönüş
Furkan Kaya: Metaverse hayatımızı nasıl etkileyecek?
Mehmet Kaya: “Şirketler Web 3.0 stratejilerini bugünden belirlemeli.”
Ceren Cennet'in güzelliğinde Yakup Yıldır imzası var
MSB: 14 terörist etkisiz hale getirildi
26 Mayıs 2022 Perşembe 13:58:00 - Güncelleme:26 Mayıs 2022 Perşembe 13:58:00

Nijerya Haber Ajansı Genel Müdürü Buki Ponle: Gazeteciler uluslararası düzende arada kaldı

Kaynak: AA

ABONE OL

Türkiye-Afrika Medya Zirvesi'nde uluslararası alanda peş peşe görülen krizlerin medyadaki yansımaları ve etkileri değerlendirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca İstanbul'da düzenlenen zirvede, Nijerya ve Etiyopya'dan medya temsilcileri ve akademisyenler, "Süreğen kriz çağında uluslararası düzen(sizlik)" başlıklı panelde konuştu.

25 Mayıs Afrika Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe 45 Afrika ülkesinden 80 basın mensubunun yanı sıra Afrikalı diplomatlar ile kamu kurumlarının yöneticileri, medya temsilcileri, akademisyenler, özel sektör ve STK'lerden temsilciler katılıyor.

Nijerya Haber Ajansı (NAN) Genel Müdürü Buki Ponle, dünyada çok fazla düzensizlik olduğuna işaret ederek, "Siz merkezi sabit kılmazsanız her yer merkez olur ve bu da düzensizliğe zemin hazırlar. İnsanlar gerekçesi olmadan savaşıyor ve bu hepimizi etkiliyor." dedi.

Gazeteciliğin uluslararası alanda her zaman iyi bir düzenin ve barışın sağlanması için çaba sarf etmesi gerektiğine vurgu yapan Ponle, "Mesela Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle gıda krizi var ve bu tüm dünyayı etkiliyor. Aynı şekilde benim ülkemde yani Nijerya'da Boka Haram var ve tüm ülkeyi etkiliyor." ifadelerini kullandı.

AA ile Nijerya Haber ajansı arasında yapılan iş birliği anlaşmasına değinen Ponle, "Daha önce bizim ülkelerimizi karşı karşıya getiren konular vardı ve eğer doğru bilgi verilseydi zamanında doğru adımlar atabilirdik. Bu açıdan medya önemli." diye konuştu.

"Gazeteciler uluslararası düzende arada kaldı"

Olumlu ve çözüm odaklı gazeteciliğe vurgu yapan Ponle, "Bunu önemsemeliyiz çünkü çözüm yolumuz budur. Dünya düzeninin barış içinde olması için insanların bireysel vicdanlarına hitap edelim. Mesela iklim değişikliği gibi konularda farkındalık oluşturabiliriz." dedi.

Ponle, "Gazeteciler uluslararası düzende arada kaldı ve etkilendi. Gazeteci olarak görevinizi ne kadar yerine getirdiniz, taraf mısınız ya da değil misiniz, yok etmek mi istiyorsunuz düzeltmek mi? Bu sorulara gazeteci olarak cevap vermelisiniz." ifadelerini kullandı.

Etiyopya devlet televizyonu EBC'nin CEO'su Feseha Yetagsu Manbegrot da bağımsız bir basının bulunmadığını ve medyanın çıkar grupları tarafından yönetildiğini söyledi.

Soğuk Savaş sonrası dünyanın yeni bir düzene girdiğini ve yeni düzende çok fazla aktör olduğunu kaydeden Manbegrot, "medyanın önemli roller alabileceğini" vurguladı.

Manbegrot, gazeteciliğin ülkesinde ve diğer kıta ülkelerinde ulus bilincinin yaygınlaşması ve sorunların diyalog yoluyla çözülmesi için kullanılması gerektiğini belirtti.

Etiketler : Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınc Manbegrot Soğuk Savaş EBC eseha Yetagsu Manbegrot
Marmaris kaçamağı

Marmaris kaçamağı
22 yıldır aracını modifiye yaptırıyor

22 yıldır aracını modifiye yaptırıyor
Gençlik coşkusu

Gençlik coşkusu
Yine barıştılar

Yine barıştılar
Kanserle savaşıyor

Kanserle savaşıyor
Ben genelleme yapmadım

Ben genelleme yapmadım
Selin kırmızı halıda

Selin kırmızı halıda
'Türk Günü Yürüyüşü'nde konser verdi

'Türk Günü Yürüyüşü'nde konser verdi
Ceketin fiyatı konuşuldu

Ceketin fiyatı konuşuldu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX