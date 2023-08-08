VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türk Yahudisi bir bebeğin yetkililer tarafından anne babasından alınması protesto edildi
Suriye'de kimyasal silah saldırılarında ölenlerin yakınları adalet bekliyor
Beşiktaş'ın transfer görüşmelerini yürüttüğü Alex Oxlade-Chamberlain İstanbul'da
Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 firari hükümlü yakalandı
Avustralya'dan Filistin kararı: İşgal tanımı yeniden kullanılacak
Niğde'de düzenlenen operasyonda 72,5 kilogram esrar ele geçirildi
08 Ağustos 2023 Salı 16:58:00 - Güncelleme:08 Ağustos 2023 Salı 16:58:00

Nijer'deki cuntadan ECOWAS'a ret: Ülkeye girişlerine izin verilmedi

Kaynak: AA

ABONE OL

Nijer'de 26 Temmuz'da yönetimi ele geçiren cunta, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ile beraberindeki heyetin ülkeye girişine izin vermedi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, ECOWAS, Afrika Birliği (AfB) ve Birleşmiş Milletler (BM) yetkililerinden oluşan ortak heyetin Niamey'e yapacağı ziyarete izin çıkmadı.

Nijer Dışişleri Bakanlığı tarafından ECOWAS'ın Niamey Temsilciliğine gönderilen notada, ECOWAS tarafından uygulanan yaptırımların halk nezdinde öfkeye neden olduğu ve bu gerekçeyle heyetin huzur içinde karşılanmasının imkansız hale geldiği kaydedildi.

Notada, ziyaretin tarihi, içeriği, kimlerle görüşüleceği gibi detaylar üzerinde anlaşmaya varılması gerektiği de belirtildi.

Bugün Niamey'de olması beklenen heyette, eski Nijerya Devlet Başkanı Abdulsalami Abubakar, AfB Silahların Susturulması kampanyası Yüksek Temsilcisi Ganalı Mohamed Ibn Chambas ve BM Batı Afrika ve Sahel Özel Temsilcisi Mozambikli Leonardo Santos Simao bulunuyordu.

Dün de ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland, Nijer'e gitmiş ve bazı cunta yetkilileriyle bir araya gelmişti.

Alıkonulan Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'u ziyaret etme teklifi kabul edilmeyen Nuland, cumhurbaşkanıyla telefonda görüşmüştü.

Nuland, cunta lideri Abdurrahmane Tchiani ile de görüşemeden ülkesine dönmüştü.

Nijerya İslami İşler Yüksek Konseyi Genel Başkanı (NSCIA) ve Sokoto Sultanı Sa'ad Abubakar ile eski Nijerya Devlet Başkanı Abdulsalami Abubakar'ın 3 Ağustos'ta ECOWAS nezdindeki arabuluculuk çabaları da sonuçsuz kalmıştı.

ECOWAS YENİDEN TOPLANIYOR

Nijer'de 26 Temmuz'daki askeri darbenin ardından ECOWAS, 30 Temmuz'da askeri cuntaya Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un serbest bırakılması ve yeniden görevine dönmesi için 7 günlük süre vermişti. ECOWAS'ın askeri cuntaya verdiği bir haftalık süre 6 Ağustos gece yarısı itibarıyla dolmuştu.

Bu sürede taleplerinin karşılanmaması durumunda askeri müdahale dahil her seçeneği değerlendireceklerini bildiren ECOWAS, beklenenin aksine sürenin dolmasıyla askeri operasyon başlatmadı.

ECOWAS, 10 Ağustos'ta Nijerya'nın başkenti Abuja'da yeniden toplanma kararı aldı.

NİJER'DEKİ DARBE

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlenmiş ve geçiş hükümetinin başına geçmişti.

Etiketler : nijer ecowas nijer ecowas
Eski dostlar düşman oldu

Eski dostlar düşman oldu
Bodrum performansı

Bodrum performansı
Sahnede büyüledi

Sahnede büyüledi
Demet Özdemir'in ilk paylaşımında nazar korkusu

Demet Özdemir'in ilk paylaşımında nazar korkusu
Eski nişanlıya uzaklaştırma kararı

Eski nişanlıya uzaklaştırma kararı
Yıllar sonra bir aradalar

Yıllar sonra bir aradalar
Dilan'ın bardağı satışta

Dilan'ın bardağı satışta
‘Efsane' müziğe geri döndü

‘Efsane' müziğe geri döndü
Maddi sıkıntı yaşıyor

Maddi sıkıntı yaşıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX