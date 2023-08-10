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10 Ağustos 2023 Perşembe 16:15:00 - Güncelleme:10 Ağustos 2023 Perşembe 16:15:00

Nijer'deki cunta yeni kabineyi açıkladı

Kaynak: AA

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Nijer'de 26 Temmuz'da yönetime el koyan askeri cunta, geçiş hükümetinde yer alacak isimleri duyurdu.

Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) tarafından yayımlanan açıklamada, sivil ve askerlerden oluşan 21 üyeli yeni kabinede yer alan isimler kamuoyuyla paylaşıldı.

Buna göre, cuntanın 2 numarası eski Genelkurmay Başkanı Salifou Modi Savunma Bakanlığına, cuntanın önemli isimlerinden General Mohamed Toumba İçişleri ve Kamu Güvenliğinden sorumlu Devlet Bakanlığına, Bakary Yaou Sangare de Dışişleri Bakanlığına getirildi.

Daha önce Başbakan olarak atanan ve tanınan bir ekonomist olan Lamine Zeine'ye Ekonomi ve Finans Bakanlığı da verildi.

CNSP Sözcüsü Amadou Abdourahmane da Gençlik ve Spor Bakanı olarak atandı.

NİJER'DEKİ DARBE

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane (Ömer) Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlenmiş ve geçiş hükümetinin başına geçmişti.

Etiketler : nijer darbe cunta kabine
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