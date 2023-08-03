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03 Ağustos 2023 Perşembe 19:14:00 - Güncelleme:03 Ağustos 2023 Perşembe 19:14:00

Nijer'de darbe destekçileri gösteri düzenledi

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Nijer'de darbe destekçileri yeniden sokaklara indi. Niamey'deki Concercation Meydanı'nda toplanan göstericiler, Fransa'nın ülkeden ayrılmasını talep etti ve cuntaya desteklerini yineledi.

Nijer'de bağımsızlık günü dolayısıyla darbe destekçileri gösteri düzenledi.

Başkent Niamey ve başkente 800 kilometre mesafedeki Zinder kentinde darbe destekçileri, Nijer'in Fransa'dan bağımsızlığını kazanmasının 63'üncü yıl dönümü vesilesiyle sokağa çıktı.

Niamey'deki Concercation Meydanı'nda toplanan göstericiler, Fransa'nın ülkeden ayrılmasını talep etti ve cuntaya desteklerini yineledi.

Ellerinde "Fransa defol", "Yaşasın cunta" yazılı dövizler taşıyan kalabalık arasında Rusya bayrakları da dikkati çekti.

Zinder'deki göstericiler de Fransa karşıtı slogan attı.

Yerel medyada paylaşılan haberlerde, güvenlik güçlerinin Fransa ve ABD Büyükelçiliklerine giden yolları kapattığı görüldü.

FRANSIZ BÜYÜKELÇİLİĞİ HEDEF ALINMIŞTI

Askeri cuntanın çağrısıyla 30 Temmuz'da Niamey'de düzenlenen gösteride, bir grup, Fransa'nın Niamey Büyükelçiliğine girmeye çalışmış ve elçilik binasına hasar vermişti.

Fransa da ülkesinin çıkarlarına veya vatandaşlarına yönelik herhangi bir saldırıya derhal ve sert şekilde karşılık vereceğini açıklamıştı.

Bugünkü gösteriler öncesi Fransa, Nijer'deki cuntadan Fransa'nın, diplomatik temsilciliklerinin korunması talebinde bulunmuştu.

CUNTAYA VERİLEN SÜRE AZALIYOR

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) 30 Temmuz'da düzenlediği olağanüstü zirvede, askeri cuntaya Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un serbest kalması ve yeniden görevine dönmesi için bir hafta süre vermişti.

ECOWAS, bu süre zarfında taleplerinin karşılanmaması durumunda askeri müdahale dahil her seçeneği değerlendireceklerini duyurmuştu.

Askeri müdahale ihtimali, Batı Afrika'daki diğer cunta hükümetlerinin tepkisini çekmişti.

Yönetimde askerlerin olduğu Burkina Faso ve Mali, yayımladıkları ortak bildiride Nijer'e askeri müdahalenin kendilerine savaş açmak anlamına geldiği konusunda ECOWAS'ı uyarmıştı.

Diğer yandan Senegal, Fildişi Sahili, Benin ve Nijerya da üyesi oldukları ECOWAS'ın askeri müdahalesini destekleyeceklerini açıklamıştı.

NİJER'DEKİ DARBE

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane (Ömer) Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlenmiş ve geçiş hükümetinin başına geçmişti.

Etiketler : darbe destekçileri ülke ayrılması cunta desteği
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