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06 Ağustos 2023 Pazar 17:30:00 - Güncelleme:06 Ağustos 2023 Pazar 17:30:00

Nijer'de cuntaya verilen süre doluyor

Kaynak: AA

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Nijer'de 26 Temmuz'da yapılan askeri darbenin ardından Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) cuntaya verdiği süre bugün sona eriyor, bölgedeki belirsizlik ise sürüyor.

ECOWAS'ın 30 Temmuz'da askeri cuntaya Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un serbest kalması ve yeniden görevine dönmesi için verdiği 7 günlük süre, gece yarısından önce dolacak.

ECOWAS, olası bir müdahale planının detaylarını netleştirse de hem kendi üyeleri arasında hem de komşu ülkelerde görüş ayrılıkları yaşanıyor.

Yönetiminde askerlerin bulunduğu Burkina Faso ve Mali, Nijer'e askeri müdahale yapılması durumunda ECOWAS üyesi ülkelerden birine aniden saldıracaklarını açıklarken yine cunta yönetiminin olduğu Gine de askeri müdahaleye karşı durduğunu belirtiyor.

ECOWAS üyesi Senegal, Fildişi Sahili, Nijerya ve Benin ise blokun kararlarına tam destek veriyor.

ECOWAS üyesi olmayan bölge ülkeleri Cezayir, Moritanya, Çad ve Libya da askeri müdahale planına karşı çıkıyor.

İTALYA MÜDAHALEYE KARŞI, FRANSA DESTEK VERİYOR

Nijer'de 350 askeri bulunan İtalya da Nijer'e askeri müdahaleyi desteklemediklerini, sorunun diplomasi kanalıyla çözülmesi gerektiğini belirtiyor.

Nijer'de yaklaşık 1500 askeri ve bir hava üssü bulunan Fransa ise ECOWAS'ın kararlarını sonuna kadar desteklediklerini vurguluyor.

Rusya da ABD ve Fransa'nın ECOWAS'a askeri destek verme ihtimaline işaret ederek, bölge dışı aktörlerin müdahalesinin mevcut durumu daha iyiye çevirmeyeceği uyarısında bulunuyor.

Bölge ülkeleri ve Batılı aktörler, olası bir müdahale planını tartışırken Nijer'deki cuntanın Wagner'den yardım istediği öne sürülüyor.

İddiaya göre, askeri cunta Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP)" Başkan Yardımcısı General Salifou Mody, Mali'ye giderek Wagner temsilcileriyle görüştü.

YALAN HABERLER DOLAŞIMDA

Sosyal medyada da cunta ve Rusya yanlısı birçok yalan haberin dolaşımda olduğu görülüyor.

Dün Ruslara ait Telegram kanalında, Rusya ordusuna ait kargo uçağının Niamey'e inişinin yer aldığı iddiasıyla servis edilen görüntü, sosyal medya mecralarında çokça kez paylaşıldı.

Eski adı Twitter olan X sosyal medya platformunda yüz binlerce kez görüntülenen videonun aslında 2006'da Sudan'da çekildiği ortaya çıktı.

Mali'deki Rusya yanlısı hesaplardan çok sayıda askeri araç ile uçaksavarın bulunduğu fotoğraflar da "Rus ordusu, Mali'nin Nijer ve Burkina Faso sınırına konuşlandı." notuyla servis edildi.

Fotoğrafların internetteki açık kaynaklardan alındığı tespit edildi.

Etiketler : nijer ecowas nijer darbe
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