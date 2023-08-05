Nijer'de cunta yönetiminin Rus paralı askeri grubu Wagner'den yardım istediği öne sürüldü
Kaynak: AA
Nijer'de yönetimi devralan cuntanın, askeri müdahaleye karşı Rus güvenlik şirketi Wagner'den yardım istediği öne sürüldü.
Soufan Center bölge uzmanlarından Wassim Nasr, Associated Press'e (AP) yaptığı açıklamada, Nijer'de hükümeti devirerek iktidarı devralan "Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP)" Başkan Yardımcısı General Salifou Mody'nin, Mali'de Wagner temsilcileriyle görüştüğünü belirtti.
Nasr, Wagner temsilcileriyle yapılan görüşmede Mody'nin, Nijer'e olası askeri müdahaleye karşı Wagner'den destek istediğini kaydetti.
Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS), Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un serbest bırakılması ve yeniden görevine dönmesi için Nijer'deki askeri cuntaya verdiği bir haftalık süre yarın doluyor.
Mali ve Fransız basını, Nijerli cunta yönetimi temsilcilerinin, Wanger temsilcileriyle Mali'de buluştuğunu açıklamıştı.
NİJER'DEKİ DARBE
Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.
Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane (Ömer) Tchiani, 28 Temmuz'da "Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP)" isimli cuntanın liderliğini üstlenmiş ve geçiş hükümetinin başına geçmişti.
- Karadeniz'de gerilim tırmanıyor: Rusya, Amerikan İHA'sı için savaş uçağını kaldırdı
- Müslümanlardan Danimarka'ya uyarı: Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıların yıkıcı sonuçları olur
- Slovenya Başbakanı: Sel nedeniyle oluşan zarar 500 milyon avroyu bulabilir
- Cezayir Cumhurbaşkanı, ertelenen Fransa ziyaretinin gündemde olduğunu açıkladı
- Lübnanlı bakanın açıklamalarına Kuveyt'ten tepki
- ABD, Körfez'deki gemilere asker yerleştirmeyi planlarken İran donanması yeni füzeler teslim aldı