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05 Ağustos 2023 Cumartesi 16:12:00 - Güncelleme:05 Ağustos 2023 Cumartesi 16:12:00

Nijer'de cunta yönetiminin Rus paralı askeri grubu Wagner'den yardım istediği öne sürüldü

Kaynak: AA

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Nijer'de yönetimi devralan cuntanın, askeri müdahaleye karşı Rus güvenlik şirketi Wagner'den yardım istediği öne sürüldü.

Soufan Center bölge uzmanlarından Wassim Nasr, Associated Press'e (AP) yaptığı açıklamada, Nijer'de hükümeti devirerek iktidarı devralan "Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP)" Başkan Yardımcısı General Salifou Mody'nin, Mali'de Wagner temsilcileriyle görüştüğünü belirtti.

Nasr, Wagner temsilcileriyle yapılan görüşmede Mody'nin, Nijer'e olası askeri müdahaleye karşı Wagner'den destek istediğini kaydetti.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS), Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un serbest bırakılması ve yeniden görevine dönmesi için Nijer'deki askeri cuntaya verdiği bir haftalık süre yarın doluyor.

Mali ve Fransız basını, Nijerli cunta yönetimi temsilcilerinin, Wanger temsilcileriyle Mali'de buluştuğunu açıklamıştı.

NİJER'DEKİ DARBE

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane (Ömer) Tchiani, 28 Temmuz'da "Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP)" isimli cuntanın liderliğini üstlenmiş ve geçiş hükümetinin başına geçmişti.

Etiketler : nijer wagner nijer darbe
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