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01 Ağustos 2023 Salı 07:26:00 - Güncelleme:01 Ağustos 2023 Salı 07:26:00

Nijer'de cunta ECOWAS'a meydan okudu: Olası bir askeri müdahaleye aynı şekilde karşılık verilecek

Kaynak: AA

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Burkina Faso ve Mali, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) Nijer'e olası askeri müdahalesinin, kendilerine karşı bir savaş ilanı olacağını açıkladı.

Mali Hükümet Sözcüsü Abdoulaye Maiga, ECOWAS'ın Nijer'deki cuntaya karşı düzenleyebileceği askeri müdahaleye ilişkin Burkina Faso ve Mali adına ortak bildiri okudu.

Bildire, Mali ve Burkina Faso halklarının, darbe sonrası ECOWAS'ın uyguladığı yaptırımlar karşısında Nijer halkıyla dayanışma içinde oldukları kaydedildi.

"ECOWAS, Nijer'e askeri müdahalede bulunursa bu, Burkina Faso ve Mali'ye savaş ilanı olur." ifadesi yer alan bildiride, bu müdahalenin, NATO'nun Libya'ya müdahalesinde olduğu gibi bölgeyi uzun vadede istikrarsızlaştıracağı uyarısında bulunuldu.

Bildiride, müdahalenin gerçekleşmesi halinde Mali ve Burkina Faso'nun ECOWAS'tan çekilebileceği belirtildi.

DARBECİLERE 1 HAFTA SÜRE

ECOWAS, 30 Temmuz'da düzenlediği olağanüstü zirvede, Nijer'deki cuntaya, Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'u serbest bırakması ve Bazum'un görevine tekrar başlaması için 1 hafta süre vermişti.

ECOWAS, bu süre zarfında taleplerinin karşılanmaması durumunda askeri müdahale de dahil her seçeneği değerlendireceklerini duyurmuştu.

NİJER'DEKİ DARBE

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahman (Ömer) Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlendiğini ve geçiş hükümetinin başına geçtiğini açıklamıştı.

Etiketler : Abdoulaye Maiga Nijer Muhammed Bazum
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